Sascha Zverev: “Je suis heureux dans la vie”

Au cours de la deuxième semaine de Open d’Australie est déjà Alexander Zverev, qui était très content de ce qu’il a fait aujourd’hui devant Verdasco. “Je pense que je vais en faire plus à chaque match et aujourd’hui a été mon meilleur match à ce jour”, a déclaré l’Allemand, qui a reconnu qu’il sourit aujourd’hui à la vie. “Je suis heureux sur la piste et en dehors. Je suis heureux dans la vie. Quand vous êtes stressé comme je l’étais l’année dernière, vous ne pouvez pas donner votre meilleur niveau. Maintenant, j’ai une vie calme, ce qui est bon pour moi. J’ai des gens qui le font vos emplois pour moi. “

A propos de Rublev, son prochain adversaire, Sascha sait qu’il devra faire de son mieux. “J’espère battre le record de victoires qu’il a. C’est bon de voir ce qu’il fait parce que nous sommes amis depuis que nous avons 10 ans et que nous avons une très bonne relation.”

