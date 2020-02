Sasikumar Mukund: Je peux rivaliser avec les 100 meilleurs joueurs

L’Inde n ° 4 Sasikumar Mukund devrait faire ses débuts en ATP au Tata Maharashtra Open de Pune et il n’aurait pas pu être plus excité.

«C’est définitivement un jalon. Après 23 ans, jouer vraiment le vrai tournoi (tirage principal ATP) signifie simplement que vous y êtes, rien de plus gros que ça. Revenir enfin sur toutes ces années et me voir maintenant sur la grande scène, ça fait vraiment du bien et je suis très reconnaissant que la vie ait été très gentille avec moi. »

Il a ensuite parlé de son début d’année en disant: «Pour moi, c’est très mitigé parce que ça n’a jamais été un problème de jouer au tennis un ou deux jours. J’étais assez déçu de ne pas pouvoir continuer avec cette course dans les tournois et j’ai en quelque sorte claqué la deuxième / troisième journée dans les deux tournois. Mais bien sûr, le fait est que j’ai battu de manière convaincante 2 joueurs du Top 100 et 1 du Top 200. Donc, c’est définitivement un bon point positif si vous regardez les choses de cette façon, mais à l’avenir, je voudrais garder ce niveau pendant plus de jours et ce serait l’objectif. “

Il a également abordé ses objectifs pour 2020, commentant: «C’est très difficile à dire, je ne sais pas vraiment. La saison vient de commencer. Certainement, mon objectif personnel serait le top 100, ce qui est un rêve pour tout joueur. Je dois voir comment je réagis sous pression et à quel point je suis cohérent tout au long de l’année. Un jour, je joue au top 30, alors que certains jours je ne joue pas. Je dois voir comment je m’en sors au cours des premiers mois, pour l’instant je suis mentalement très sain et très constant. Mais nous sommes en février et il nous reste encore dix mois. Voyons donc si je peux vraiment continuer et si je fais tout bien, je ne vois pas comment faire du top 100 un défi. Le temps nous le dira!”