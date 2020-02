Roger Federer, le sorcier résolu de l’arène, a une rafale de moments sidérants sur et en dehors des courts, mais une haineuse d’entre eux était toujours saluée comme la plus remarquable pour le Suisse sagace de 38 ans. En fait, Roger Federer, l’exemple exemplaire en feu avec un record de victoires en carrière de 82,1% dans les tournois ATP et les matchs du Grand Chelem, a été la seule légende vivante à détenir le plus grand nombre de records du monde Guinness dans une seule discipline. , un total total de 29 en date de l’Open d’Australie de 2020 alors que les analystes murmuraient que Roger ne lui restait peut-être que quelques bonnes années.

Il y a environ douze ans, Roger est devenu la première personne vivante en Suisse à figurer sur un timbre suisse. En fait, un timbre spécial de 1 franc suisse a été émis pour célébrer la carrière vivante et céruléenne de Roger. Un moment amusant est tombé dans le ciel après la victoire de Federer à Wimbledon en 2003, alors qu’il était présenté avec une vache nommée «Juliette».

Près de 10 ans après que Federer a reçu une deuxième vache, Desiree. Apparemment, Roger gère le plus grand nombre de langues parmi toutes les légendes du tennis, jeunes et vieux. Bien qu’il soit d’origine suisse-allemande, Roger a montré sa richesse en allemand, français, italien, suédois et anglais dans de nombreuses régions du monde, grâce à la mère de Roger Federer, d’origine sud-africaine.

À de nombreuses reprises, huit a été signalé comme le numéro plumeux de Federer et il est né le 8-8-81, soit le triple huit. Étonnamment, la légende détient huit titres de Wimbledon. En outre, la légende du tennis à couper le souffle a rencontré une fois une rivalité de cricket entre l’Inde et le Pakistan et Roger a été encadré tenant une robe de l’équipe ODI Inde 2015 dans le cadre d’une campagne de marketing pour le fabricant américain de vêtements de sport Nike Inc.

Les fans de Paki étaient bouleversés; cependant, Federer n’a pas hésité à s’excuser et à prêter allégeance à l’Afrique du Sud, la terre des parents maternels de Roger.