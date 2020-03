Scénario de classement ATP – Si l’ATP gèle les points de classement en raison d’une pandémie de coronavirus

L’annulation soudaine d’Indian Wells 2020 a fait sauter le public et les joueurs de tennis. Mais plus tard, un ajournement de six semaines de l’ATP Tour n’a pas surpris le monde du tennis, car la pandémie mondiale de coronavirus a littéralement empêché le monde de faire ses activités régulières.

La suspension d’une série de tournois affectera le classement des joueurs. Le classement ATP est basé sur un système de 52 semaines. Les joueurs perdent des points d’un tournoi particulier après 52 semaines indépendamment de son occurrence.

Mais, si l’ATP choisit d’adopter le gel des points de classement de chaque joueur, c’est-à-dire de ne pas perdre de points et de reprendre la tournée le 27 avril avec les points gagnés jusqu’au 8 mars 2020. Dans ce cas, voyons comment cela affecte le classement de les meilleurs joueurs.

Novak Djokovic

Pour commencer avec le numéro un mondial du tennis, Novak Djokovic, après avoir remporté son titre à Dubaï, le Serbe a remporté 10 220 points ATP. L’année dernière, Novak a obtenu 315 points pour Indian Wells, Miami Open et Monte-Carlo Masters.

Et à la reprise de la tournée ATP, l’as serbe conservera tous les points à partir de 2019 et continuera de rester au sommet.

Mais pour l’instant, l’ATP n’a fourni aucune déclaration officielle concernant l’ajustement dans le classement. S’ils choisissent de laisser tomber les points de chaque joueur, dans ce cas, Djokovic aura 9 905 points et encore une fois sa place de numéro un mondial ne sera pas affectée.

Rafael Nadal

L’as espagnol Rafael Nadal s’est retiré des demi-finales d’Indian Wells 2019. Et a ensuite choisi de rester à l’écart des courts de Miami, en raison de sa blessure au genou.

Pendant la saison sur terre battue, Nadal a atteint les demi-finales de Monte-Carlo et de Barcelone. Donc en raflant tous les points, Rafa conservera 900 points et recommencera sa saison en tant que numéro deux mondial du tennis avec 9850 en main.

Si l’ATP prévoit de baisser les points, Nadal sera toujours deuxième au monde avec 8 950 points.

Classement ATP de Dominic Thiem

Le nouveau numéro trois mondial Dominic Thiem ne pouvait pas vraiment jouer de match en tant que troisième meilleur joueur du monde. L’année dernière, l’Autrichien a remporté le plus gros titre de sa carrière à Indian Wells, après avoir battu Roger Federer en finale.

Puis il a fait une sortie anticipée de Miami et de Montecarlo et a décroché plus tard le titre à Barcelone. En résumant tous ces points, Thiem conservera 1600 points et il recommencera la saison avec 7 045 points en tant que numéro trois mondial.

Dominic Thiem

Si l’ATP baisse le classement, l’Autrichien sera toujours numéro trois mondial avec 5 445 points.

Roger Federer

Passant à la légende suisse, Roger Federer qui a interrompu sa saison de tennis en février pour quelques semaines au milieu d’une opération au genou. Il était destiné à perdre 3 180 points de Dubaï, Indian Wells, Miami, Madrid, Rome et Paris.

Mais avec la pandémie mondiale de coronavirus qui stoppe la tournée de tennis, «l’heureux Federer» pourrait perdre moins de points si l’ATP choisit de geler le classement.

En gelant le classement jusqu’au 27 avril, Roger Federer conservera 1600 points des ravages du coronavirus et conservera sa place de numéro quatre mondial.

Roger Federer

Les situations actuelles en Espagne et en Italie pourraient ne pas permettre aux tournois Masters de débuter en mai. Si les événements devaient être annulés à Madrid et à Rome, Federer conservera 360 points du Masters d’argile lors du gel des points.

Daniil Medvedev

La machine russe Daniil Medvedev conservera 795 points de sa performance de l’année dernière à Sunshine Double, Monte-Carlo et Barcelone. Il sera classé numéro cinq mondial avec 5 890 points à la fin de la tournée.

Daniil Medvedev

À l’heure actuelle, il n’est qu’à 65 points du Federer, numéro quatre mondial. À la réouverture de la saison, Medvedev dépassera Federer dans le classement après avoir remporté une poignée de matchs, à condition que le conseil d’administration de l’ATP gèle ses points.

Lire aussi – Impact de la suspension de 6 semaines sur le classement ATP – Novak Djokovic conservera la première place

Classements ATP actuels

S.no

Joueur

Points

1

Novak Djokovic

10 220

2

Rafael Nadal

9 850

3

Dominic Thiem

7 045

4

Roger Federer

6 630

5

Daniil Medvedev

5 890

6

Stefanos Tsitsipas

4 745

sept

Alexander Zverev

3,630

8

Matteo Berrettini

2,860

9

Gael Monfils

2,860

dix

David Goffin

2 555

Classement ATP le 27 avril 2020, si le classement est gelé

S.no

Joueur

Points

1

Novak Djokovic

10 220

2

Rafael Nadal

9 850

3

Dominic Thiem

7 045

4

Roger Federer

6 630

5

Daniil Medvedev

5 890

6

Stefanos Tsitsipas

4 745

sept

Alexander Zverev

3,630

8

Matteo Berrettini

2,860

9

Gael Monfils

2,860

dix

David Goffin

2 555