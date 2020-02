Schwartzman a terminé son match à Buenos Aires après 2 heures du matin.

Tennis en séance de golf. C’est quelque chose qui a été répété avec insistance ces derniers mois, loin des nuits éternelles habituelles et ponctuelles lors des événements du Grand Chelem. Cependant, qu’un jour d’un événement ATP 250 se termine après 02h00, alors que le duel entre Diego Schwartzman et Federico Delbonis dans le ATP 250 Buenos Aires 2020 Ce n’est pas quelque chose qui se répète fréquemment. Handicap important pour le joueur local, qui devra se remettre de l’effort aux heures impaires et être prêt pour une bataille sans quart contre Pablo Cuevas. Une mention spéciale mérite le grand nombre de personnes qui peuplaient les stands à cette époque.

Allez, allez Diego! –

@Dieschwartzman, tête de série, remporte les six derniers matchs contre son compatriote Federico Delbonis 6-3 4-6 6-2 à Buenos Aires. # ArgOpen2020 pic.twitter.com/cFyxg27kDU

– Tennis TV (@TennisTV) 14 février 2020

