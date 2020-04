Schwartzman donne son avis sur le ‘Big3’

Diego Schwartzman Il a eu la chance, entre guillemets ou non, d’avoir affronté, sans aucune victoire à porter à la bouche, le «Big3». Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, trois joueurs de tennis d’un niveau inaccessible mais très différents les uns des autres. Lors d’un récent entretien avec le journaliste argentin Danny Miche, le ‘Peque’ a tenté de différencier ses caractéristiques et de se prononcer sur qui a le plus de chances de devenir le meilleur des trois.

Conscient des vertus de chacun, le joueur de tennis argentin a réfléchi à ce qui rend chacun unique et à ce qu’il ressent lorsqu’il les affronte. Bien qu’il ait eu de bonnes étapes de jeu avant chacun, Schwartzman, comme tous les joueurs de tennis, confirme cette difficulté en les faisant correspondre et en ayant des options à son rythme de balle.

“Federer vous donne plus d’air et de temps, mais vous ne semblez pas savoir jouer au tennis”

“Contre Nadal, vous arrivez toujours en espérant lui donner un bon combat n’importe quel jour et sur n’importe quelle surface, mais vous vous rendez vite compte qu’il est presque impossible de le vaincre. D’un autre côté, Djokovic me fait sentir que dans le deuxième match de service, je n’ai plus Les poumons. C’est incroyable. Enfin, Federer vous donne plus d’air et de temps, mais vous ne semblez pas savoir comment jouer au tennis. C’est incroyable comment il frappe la balle. Tous les trois sont incroyables, de différentes manières. “

Par la suite interrogé sur ce combat particulier pour être le meilleur des trois et sûrement dans l’histoire, le joueur sud-américain opte pour celui qui a actuellement le moins de tournois du Grand Chelem mais qui joue avec l’avantage du temps et qui a accompli des choses qui doivent être valorisées dans ce bataille pour prendre sa retraite comme le meilleur.

“Au mieux, Djokovic a battu Rafa Nadal à plusieurs reprises sur terre battue et Roger Federer à plusieurs reprises sur gazon. Je dirais peut-être que c’est un peu au-dessus des deux autres. Nous verrons s’il peut atteindre ces records, maintenant il était très bon et ce rythme était cassé. Maintenant, Djokovic sait qu’il doit maintenir le niveau, car s’il ne le maintient pas, les deux autres gagneront. “

