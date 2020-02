Schwartzman est déjà en demi-finale dans l’ATP 250 de Cordoue

Le joueur de tennis argentin Diego Schwartzman a obtenu le laissez-passer pour les demi-finales de l’ATP 250 de Cordoue 2020, en battant l’espagnol Albert Ramos 6-0 et 7-6 (0) en une heure et 40 minutes de rencontre, dans un match où le joueur espagnol est clairement passé de moins en plus au fil des minutes, et était même sur le point de porter le jeu à troisième set. Son rival en demi-finale sera serbe Laslo Djere, qui a réussi à vaincre l’Argentine Juan Ignacio Londero 6-7 (5), 6-3 et 7-6 (5). L’autre demi-finale sera jouée par le Chilien Cristian Garin et le slovaque Andrej Martin, qui a réussi à vaincre l’Uruguayen Pablo Cuevas 1-6, 6-3 et 6-4 et en français Corentin Moutet 6-3 et 6-2.

