Schwartzman explique pourquoi Djokovic n’est pas aussi apprécié que Roger Federer et Rafael Nadal

L’Argentin Diego Schwartzman, actuellement classé n ° 13 mondial, a évoqué les trois grands du tennis masculin – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, sur son Instagram vendredi soir. Schwartzman, qui est actuellement le meilleur joueur argentin du circuit ATP, a utilisé son temps pendant l’arrêt du tennis pour interagir avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles Djokovic n’est pas autant apprécié que Federer et Nadal, l’Argentin a répondu: “Federer et Nadal sont, en plus de deux incroyables joueurs de tennis, deux joueurs avec un comportement parfait sur le terrain.

Il me semble presque incroyable que depuis 20 ans, il y ait eu si peu de situations dans lesquelles ils s’énervent sur le terrain. Cela arrive parfois, avec les arbitres, mais c’est rare. Djokovic a une personnalité différente, il semble plus «humain» sur le court et montre plus d’émotions.

Et les fans n’aiment pas tellement ça. Et puis, bien sûr, il est normal que les fans de Nadal et Federer n’aiment pas beaucoup Djokovic. “

11 en juin 2018. À 5 pieds 7 pouces, il fait partie des joueurs les plus petits du Top 20. Il a atteint les quarts de finale de l’US Open 2017. Il est également classé parmi les 50 meilleurs joueurs du monde en double et a atteint les demi-finales des doubles de l’Open de France en 2019.

Il faisait également partie de l’équipe argentine qui a atteint les demi-finales de la Coupe Davis en 2015 et a remporté plus de 8 millions de dollars en prix.