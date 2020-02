Schwartzman: “Il y a quelques années, je ne pouvais même pas imaginer pouvoir jouer huit finales ATP”

Le joueur de tennis argentin Diego Schwartzman Il était très satisfait du niveau offert tout au long de la semaine, ce qui l’a aidé à se qualifier pour la finale de l’ATP 250 à Buenos Aires. Le petit a avoué que si il y a quelques années, on lui avait dit qu’il serait en mesure d’atteindre la finale de l’ATP et d’être à la lisière du top 10, il ne l’aurait pas cru: mais aujourd’hui je sais que j’ai travaillé dur pour que cela me soit donné et j’avais toujours les bonnes personnes à mes côtés. Ici, je suis venu jouer la finale et maintenant je dois faire le dernier pas. Mon rêve est de pouvoir soulever de nombreux titres devant tout mon public », a expliqué le joueur argentin.

