Schwartzman: “Je suppose que je serai de retour aux États-Unis”

Une peine. Pour le joueur, pour le public et pour le spectacle. Les informations qui ont été traitées hier soir dans les couloirs du Club de tennis sur gazon de Buenos Aires ont été confirmées: Diego Schwartzman a subi une petite déchirure dans l’adducteur gauche et a donc dû se retirer des demi-finales de l’Open d’Argentine. “J’ai essayé de jouer pour le public, mais c’était impossible”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

De plus, l’opportunité d’atteindre le Top 10 pour la première fois commence à s’éloigner. Ou plutôt de retarder puisqu’il avait de bonnes chances de marquer des points dans l’ATP 500 de Rio de Janeiro et plus tard dans l’ATP 250 de Santiago du Chili. “Je suppose que je serai de retour pour la tournée de ciment aux États-Unis», A-t-il dit.

Le moment de la blessure. «Je pense que c’est la première étape de ma carrière. Hier soir, au premier match que j’ai eu, j’ai ressenti une traction musculaire et vous vous rendez compte que les choses ne vont pas bien. La seule chose à laquelle je m’attendais était mon ignorance des blessures car c’était la première de ma carrière. Plus que tout, j’ai continué à jouer pour le public et en plus, Paul a collaboré un peu. J’ai eu l’échographie et il s’est avéré que j’étais déchiré. Aujourd’hui j’ai fait l’étude juste au cas où et j’étais plus petit, mais c’était dans l’adducteur et au tennis ce serait pire. Toute activité que j’allais ouvrirait plus mes muscles et aggraverait les choses. »

Quand serais-je de nouveau en compétition? «Les délais sont de deux à trois semaines de reprise. La réalité est que j’ai envisagé la possibilité pendant deux heures et parce que je savais que l’adversaire n’avait pas 100 physiquement, mais le médecin m’a dit que si vous sautez sur le terrain, vous pouvez être plus d’un mois et c’est pourquoi je n’ai pas risqué ».

Le fait d’avoir joué trois heures et 42 minutes. «Il est difficile de donner la responsabilité au parti d’avoir trop tendu. C’était juste au point de match. Si Pablo commettait la double faute dans ce match et non dans le suivant, il entrerait maintenant sur le terrain. Toujours jouer à la maison génère un stress supplémentaire, des situations nerveuses, je demande à jouer la nuit, ça fait s’allonger la journée, les matchs de Cordoue se sont couchés tard, contre Fédé (Delbonis) Je suis arrivé à la maison à 4 heures du matin , tous les jours avec des activités. C’est une accumulation de choses qui peuvent en découler, je comprends que ce doit être un motif, mais c’est une somme de raisons.

