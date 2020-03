Schwartzman: “Les joueurs sont en contact avec un groupe de whatsapp et nous parlons du coronavirus”

Le joueur de tennis argentin Diego Schwartzman hier, il a donné une interview à El Enganche, où il a parlé de toutes les nouvelles entourant le monde du tennis, en particulier le coronavirus qui a suspendu tous les tournois pendant six semaines: “Nous avons un groupe de WhatsApp des 100 meilleurs joueurs et là, nous avons parlé les thèmes des championnats et les suspensions dues au coronavirus. Novak Djokovic parle beaucoup dans ce groupe. Avec ce numéro du coronavirus beaucoup envoient des mèmes et on rigole un moment “, a expliqué le joueur argentin.

.