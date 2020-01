Schwartzman: “Les sensations précédentes avant les débuts sont bonnes”

Le joueur de tennis argentin Diego Schwartzman Il était très excité de faire ses débuts à l’Open d’Australie 2020, un tournoi qui a de nombreux espoirs d’entrer une fois pour toutes dans le top dix: “Les sensations précédentes avant les débuts sont bonnes. Ma préparation a été bonne, car en ATP Cup je suis passé de moins en plus dans les matchs. Dans cette compétition, j’ai joué contre deux top 5 et je les ai affrontés. L’entraînement ici à Melbourne s’est très bien passé et j’ai déjà hâte de sauter sur la piste et de donner meilleur de moi “, a déclaré le joueur argentin dans des mots recueillis par le site officiel de l’ATP.

