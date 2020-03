Selon BRAND, Novak Djokovic est confiné à Marbella en raison du coronavirus

Selon le journal MARCA, un joueur de tennis serbe Novak Djokovic est actuellement à Marbella effectuant le confinement habituel que la grande majorité de la population fait. Le numéro un mondial actuel se trouve sur la Costa de Sol avec sa femme, ses enfants et ses deux frères Marko et Djordje qui vivent dans la ville de Marbella. Tout indique que lorsque la situation s’améliorera, les Balkans se rendront à Monte-Carlo pour préparer la tournée sur terre battue. N’oubliez pas que le tennis masculin est arrêté pendant six semaines.

.