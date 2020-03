Selon Rafael Nadal: «Je ne pense pas aux conditions de vent, vous ne pouvez pas les changer»

Coup d’envoi de la saison 2003 juste à l’extérieur du top 200, la star de 16 ans en devenir Rafael Nadal était déterminée à gagner des positions sur la liste ATP dès que possible après une percée l’année précédente. Le natif de Manacor a perdu trois finales Challenger au cours des trois premiers mois avant de remporter la première couronne Challenger la dernière semaine de mars à Barletta, se rapprochant de la place dans le top 100 et montrant tout son potentiel.

Quelques semaines plus tard, tout le monde du tennis pourrait en être témoin à Monte-Carlo, Nadal se qualifiant pour son premier tournoi Masters 1000 sur terre battue et participant au deuxième événement ATP en carrière. Faisant un début impressionnant sur la série premium ATP, Nadal a rejeté le numéro un mondial.

49 Karol Kucera 6-1, 6-2 en 63 minutes, perdant 12 points en huit matchs de service et repoussant les trois chances de pause pour augmenter la pression de l’autre côté du filet. Dominant à la fois le service et le retour et ayant le dessus tout le temps, Rafa a remporté 56% des points de retour, offrant quatre pauses sur six opportunités et se précipitant au deuxième tour.

Nadal a bien joué dans des conditions venteuses, restant agressif et effectuant les bons tirs au bon moment pour laisser le Slovaque derrière et mettre le choc au deuxième tour avec le champion en titre de Roland Garros Albert Costa. “Je suis ravi de remporter le premier match; j’ai très bien joué contre Karol.

J’étais plus agressif que d’habitude, m’adaptant bien à la surface et trouvant mes clichés. Comme tout le monde, je m’entraînais deux fois par semaine et développais une touche agréable très tôt, commençant à travailler de plus en plus et remportant deux couronnes nationales à 11 et 12 ans.

Nous avons en effet eu des conditions venteuses aujourd’hui, mais j’y suis habitué, je joue simplement mon jeu habituel sans penser à quoi que ce soit, car vous n’avez aucune influence sur cela. ”