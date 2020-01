Selon un spécialiste, la dernière blessure pourrait limiter Andy Murray à un doublé seulement

La dernière blessure pelvienne d’Andy Murray pourrait signifier la fin de sa carrière en simple, selon un grand spécialiste britannique de la hanche. L’ancien numéro 1 mondial Murray s’est retiré de l’Open d’Australie et de deux événements ATP en Europe le mois prochain en raison d’une blessure au bassin, qui pourrait être liée à son opération de la hanche l’année dernière.

Giles Stafford, un chirurgien orthopédiste consultant qui surveille le retour de Murray, a déclaré à l’agence de presse PA: “Si cela ne s’améliore pas, cela pourrait être la fin de ce que Andy espère accomplir. Cela limitera son retour.

Il pourrait peut-être jouer en double mais le simple pourrait être trop pour lui. C’est donc évidemment une préoccupation pour l’avenir. En ce qui concerne la façon dont les choses évoluent, si la blessure ne s’améliore pas ou quand il recommence à jouer et que le problème revient, il doit évidemment penser à où il va.

On prétend que l’implant de hanche d’Andy a une meilleure amplitude de mouvement qu’un remplacement conventionnel standard et ce n’est pas le cas. L’un des problèmes est qu’il a une amplitude de mouvement réduite car vous enregistrez le col natif du fémur juste sous la balle.

Cela peut pénétrer dans la cupule prothétique en métal plus tôt que ne le ferait une prothèse de hanche normale. Je suppose que le problème avec Andy est qu’il pousse beaucoup de force à travers la hanche, et j’imagine que ce qui se passe, c’est que son col fémoral natal heurte la cupule en métal et provoque de nombreuses ecchymoses sur l’os de la cuisse.

Le problème est qu’avec le temps, la coupelle métallique peut creuser une encoche dans l’os juste sous la balle, et si cela continue, elle peut prédisposer l’os à se casser. Si tel est le cas, il devra changer certains aspects de sa façon de se déplacer, et se mettre au ballon et des choses comme ça pourrait devenir un problème. Ils attendent simplement que les ecchymoses s’améliorent, mais cela pourrait prendre des mois. ”