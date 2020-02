Senior Masters Cup: Présentation de la deuxième édition à Valence avec Berdych, Moy et Robredo au Sporting Club de tennis

Anabel Medina répéter une année de plus en tant que directeur de la Senior Masters Cup, tournoi qui revient pour la deuxième fois à Valence, dans un nouveau scénario, et qui a été présenté ce mercredi à la Diputación, en collaboration avec la mairie de Valence et la Generalitat Valenciana.

La torrentine, accompagnée du député de la jeunesse et des sports, Andrés Campos; le président de Club de tennis sportif, lieu du tournoi, Antonio Asensio; et le directeur de la Sound Tennis Foundation, Fernando Ortega, ont annoncé la nouvelle de cette édition qui sort du CT València, qui a accueilli l’année dernière la première d’un tournoi qui se tient également à Marbella depuis 2016 et depuis cette année à Saragosse . David Ferrer a été le vainqueur l’an dernier.

“La première nouveauté est le changement de date, aux 3 et 4 avril, par les engagements des joueurs, certains récemment retraités, et d’autres en activité. Et nous changeons de siège, grâce au Sporting pour votre soutien, et ce sera sûrement un succès “a commenté Anabel Medina.

Affiche spectaculaire

Le capitaine de l’équipe de la Coupe de la Fédération espagnole a parlé d’une “affiche spectaculaire”, en l’absence de confirmation d’un quatrième joueur. “Avec Tomas Berdych, numéro 6 mondial, finaliste de Wimbledon et champion de la Coupe Davis, qui vient à Valence pour la première fois, Tommy Robredo cela me rend particulièrement excité, à cause de mon amitié avec lui, et parce qu’il était Top-5 avec trois Coupes Davis, et le plat vedette de Carles Moyà, numéro un, avec trois Davis, vainqueur de Roland Garros et actuel entraîneur de Rafa Nadal. “

De même, “le format change, pour plus de dynamisme”. “Il y aura une boîte à quatre joueurs, avec demi-finale, finale et match pour la troisième et la quatrième place. Un set par match”, a ajouté Medina, directrice du tournoi pour la deuxième année et s’habillera sous peu “pour participer avec trois jeunes promesses valenciennes, une expérience pour eux, avant leurs proches, du full track, quelque chose qui fait partie des valeurs de la Senior Masters Cup. “

Il a également remercié Tennis sonore pour avoir rejoint l’événement et “pour l’opportunité de travailler ensemble, c’est impressionnant de voir comment ils soutiennent les personnes ayant une déficience visuelle, cela a beaucoup de mérite et nous rend très excités d’être avec nous.” Et il a ajouté que le 3 avril, le jour de l’accès gratuit et avec l’entrée gratuite, le match des jeunes promesses coïncidera avec une clinique où les garçons et les filles pourront jouer avec les grandes stars.

Présentation avec exposition Sound Tennis

Dans la présentation de l’événement à l’intérieur du Palau de la Batlia, au siège de la Diputación de València, est intervenu Antonio Asensio, président du Sporting Club of Tennis. “C’est un tournoi important qui vient de Tennium, et le Seporting est un club qui grandit beaucoup, alors nous avons dit oui. Bien que ce soit un défi d’être un club urbain, sans tribunes, mais nous savons que ce défi est ce sera fini. C’est un moment où les clubs doivent jouer au tennis, maintenant que nous n’avons pas un grand tournoi pertinent, et nous apprécions que les institutions soutiennent, avec leur aide, nous espérons que ce sera un grand succès. “

Le samedi 4 avril sera la journée dédiée aux matchs individuels masculins auxquels s’affronteront Carlos Moyá, Tomas Berdych, Tommy Robredo et un quart à confirmer. L’action débutera à 17h00 avec la dispute des demi-finales, puis le match pour les troisième et quatrième places, puis la finale, le tout dans un même set. Les billets sont en vente à partir de 25 euros sur le site du tournoi (www.seniormaterscup.com)

En l’absence du président de la Diputación, Toni Gaspar, le député de la jeunesse et des sports, Andrés Campos, a déclaré que “c’est une fierté de recevoir une initiative aussi importante. Nous avons tenu par la main un projet qui dépasse le sport, avec des valeurs sportives. En plus d’avoir l’adresse de ma compatriote Anabel Medina, également Torrentine ainsi qu’ambassadrice de tennis. Et de remercier le Sporting pour avoir fourni les installations. “

Andrés Campos a participé à la fin de l’événement à une petite exposition de Blind Tennis by Sound Tennis, une fondation collaboratrice de cette édition, dont le joueur de tennis ayant une déficience visuelle Alejandro Zacarés Il a couru sur une petite piste avec Anabel Medina, avant que le député ne lui succède pour se renseigner sur cette discipline qui brise les barrières pour amener ce sport à tout le monde et l’étendre à travers l’Espagne.

