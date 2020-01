Sera-ce la soirée Ashleigh Barty à Melbourne?

Après une excellente saison 2019, Ashleigh Barty a remporté quatre des six finales et aurait pu penser que sa route vers l’International de Brisbane serait fluide et réconfortante. Ça ne l’était pas. Une personne du nom de Jennifer Brady est venue et a changé d’avis, mettant en place une superbe performance et démantelant Barty au premier tour.

“C’était beau de jouer là-bas sur Pat Rafter Arena. C’est l’un de mes terrains préférés au monde … évidemment, nous étions préparés et avons tout fait, nous n’avons tout simplement pas obtenu de résultat aujourd’hui”, était tout ce que Barty pouvait plaisanterie lorsqu’on l’interroge sur sa performance.

C’est son adversaire américaine qui était juste contente d’avoir pu prendre le dessus sur Barty et a simplement souri en disant: “C’est un peu surréaliste. Je suis suralimenté et je tremble un peu, mais j’ai vraiment bien joué aujourd’hui.”

Après Brisbane, Ash Barty a dû se promettre de mettre en place des stratégies supplémentaires et de rester ferme car son gâteau et ses glaces arriveront. Adélaïde serait le dernier tournoi avant le Melbourne Slam et Barty a prouvé qu’un hoquet ne signifie pas qu’elle est en panne.

C’est sur le chemin de la finale qu’elle a remporté un set de trois combats avec Anastasia Pavlyuchenkova et a gagné en deux sets avec Marketa Vondrousova. Danielle Collins a tenté de tirer le meilleur parti d’elle et l’a d’abord fait en saisissant le premier set en demi-finale.

Mais un set ne fait pas de match. Barty a critiqué ses stratégies et sa détermination à Collins pour remporter le deuxième et dernier set pour accélérer vers la finale. La rencontre de Dayana Yastremska aurait pu prouver à Barty qu’il ne tenait pas les choses pour acquises.

Il n’a fallu que 30 minutes à la dame du Queensland pour remporter le premier set. Elle a pris un sac plein de confiance avec elle dans le deuxième set et n’a pas prévu que la jeune Ukrainienne maigre se défende. Yastremska a tenu bon avec Barty alors que le score est passé à 5, mais le dynamitage et la rotation de Barty avaient atteint un niveau record avant que tout ne soit terminé pour l’Ukraine.

Ashleigh Barty avait remporté le titre d’Adélaïde et plus de confiance en elle menant à l’Open d’Australie. “Ce fut un plaisir absolu de la jouer à Adélaïde … Félicitations à Dayana et à votre équipe, ça a été incroyable … Je suis sûr que nous aurons encore beaucoup de matchs à l’avenir … Je ressens vraiment l’amour ici “, a déclaré un Barty rayonnant.

L’amour s’était répandu partout et pour le non. 1 Australienne, elle emporte tout avec elle dans le premier Chelem de la saison.