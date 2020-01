Serais fier de moi si je suis en mesure de participer à un quatrième Jeux olympiques

L’ancienne n ° 1 mondiale Sania Mirza dit qu’elle a hâte de jouer aux Jeux olympiques, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel elle se concentre. L’Indienne s’exprimait après avoir remporté son titre de retour à l’événement WTA à Hobart au cours du week-end.

Selon le Times of India, Mirza dit: “Les Jeux olympiques sont quelque chose qui me vient à l’esprit. Ce n’est pas quelque chose sur lequel je me concentre en ce moment, mais c’est quelque chose que j’attends avec impatience. Je suis déjà fier de moi-même pour m’être mis dans cette position pour concourir à nouveau au plus haut niveau, tout ce qui se passe après c’est un bonus.

J’apprécie vraiment beaucoup cela. Jouer au tennis était loin de mon esprit, mais les Jeux olympiques ne sont pas quelque chose en tant que joueurs de tennis sur lesquels nous pouvons nous concentrer. Je serais fier de moi si je me mettais en position d’y participer pour la quatrième fois, de me mettre en position de remporter la seule médaille qui manque à mon cabinet.

Ce serait génial si ça arrivait, mais si ça n’arrive pas, je ne vais pas me tuer. J’étais comme si ça se passait bien, sinon … Ce n’était pas quelque chose sur quoi je travaillais activement, j’étais travailler activement à retrouver la forme.

Je ne travaillais pas vers un objectif de dire que je voulais revenir à ce stade. Il y a seulement six à sept mois, je l’ai ressenti. J’ai commencé à pratiquer beaucoup plus, je frappais une fois par semaine, puis j’ai commencé à le faire deux fois par semaine, puis trois fois par semaine.

C’était un processus graduel ». Si elle participe aux Jeux olympiques de Tokyo, ce serait les quatrièmes Jeux olympiques auxquels elle aurait participé et il est presque probable que ce serait sa dernière tentative aux Jeux olympiques. A propos de sa victoire à Hobart, Mirza a déclaré: “J’étais nerveuse pour mon premier match, mais le reste a été plutôt organique.

Tout semble normal. En tant qu’athlète, vous vivez pour cela, vivez pour vous battre dans ces moments. C’est naturel, c’est comme respirer. Quand les gens me demandent pourquoi je retourne à la compétition, c’est pourquoi je reviens, pour ces moments.

Je crois toujours qu’il me reste du tennis. Il ne me semble pas que je doive faire des efforts, que ce soit pour passer du temps avec Izhaan, pour aller à la pratique ou pour aller au gymnase, c’est pourquoi nous voyageons tous ensemble, tout devient plus facile.

Si vous voulez jouer au plus haut niveau, ce que j’essaie de faire, vous devrez donner votre 100%. J’étais bien dans les circonstances, je sentais que je jouais bien, mieux que ce à quoi je m’attendais. Physiquement aussi, ça allait, sauf pour le muscle du mollet que j’ai tiré il y a un mois, que j’ai à nouveau tendu lors de la finale.

C’est le résultat de ne pas jouer de matchs pendant un certain temps, vous poussez votre corps un peu plus lorsque vous jouez un match. Aucune quantité d’entraînement ou de répétitions ne peut reproduire une situation de match. Vous ne pouvez pas reproduire les nerfs, les circonstances du match, ce sentiment de vouloir gagner. Vous ne pouvez pas faire cela dans la pratique, ce n’est pas possible. “”