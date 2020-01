Serena Williams arrive en 1ère finale de la nouvelle décennie, face à Pegula pour le titre

Vingt-trois fois champion du Grand Chelem Serena Williams a atteint la finale de l’ASB Classic à Auckland bruyamment samedi. La tête de série du tournoi a battu la troisième tête de série et son compatriote américain, Amanda Anisimova 6-1, 6-1 en seulement 43 minutes en demi-finale.

Williams a frappé 17 vainqueurs et a commis six erreurs directes dans le match. L’ancien monde non. 1 a également converti les cinq points de rupture qu’elle avait sur le service d’Anisimova tout en enregistrant le seul point de rupture auquel elle était confrontée. Anisimova, qui jouait Williams pour la première fois de sa carrière, avait 11 vainqueurs, mais son nombre élevé de 14 erreurs directes a assuré que l’élan de Williams n’était pas perturbé du tout.

En finale, Williams affrontera un autre compatriote en Jessica Pegula. Le joueur de 25 ans, classé 82e au monde, est venu d’un set down pour vaincre la cinquième tête de série Caroline Wozniacki du Danemark dans la première demi-finale de la journée.

Pegula a gagné 3-6, 6-4, 6-0 à sept minutes de la fin des deux heures. Comme avec Williams et Anisimova, Pegula et Wozniacki se rencontraient également pour la première fois de leur carrière. Ce sera également le premier affrontement entre Williams et Pegula. Il s’agit de la troisième finale de carrière de Pegula en WTA.

Williams, quant à elle, tente de remporter son premier titre depuis son retour sur le Tour après sa grossesse. Williams a également une chance de marquer une nouvelle étape. Si elle devait remporter la finale en simple et en double ici – Wozniacki et elle a atteint la finale en double – ce serait la première fois depuis 2016 Wimbledon (gagnée avec sa sœur Vénus) qu’elle réclamerait les titres en simple et en double lors d’un événement .