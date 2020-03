Serena Williams assiste au concert du salon de Green Day

Serena Williams a apprécié l’interprétation en direct de Billie Joe Armstrong de Green Day lors du concert IHeart Living Room pour l’Amérique, organisé pour aider Feeding America à collecter des fonds et à offrir un divertissement de qualité à toutes les personnes détenues ces jours-ci.

Billie Joe Armstrong a chanté le célèbre «Boulevard des rêves brisés» de Green Day et la performance de Billie a déterminé Serena à partager quelques images de son histoire Instagram.

Billie Joe Armstrong de Green Day chante dans le salon de Serena Williams “J’espère que cela ne vous dérange pas si mes chiens sont ici”, a déclaré Armstrong avant de commencer à chanter.

“Je pense que si nous devons passer ce temps dans l’isolement, nous pouvons au moins être seuls ensemble”, a tweeté Armstrong pour révéler la motivation derrière sa décision de jouer dans le concert. Backstreet Boys, Billie Eilish, Alicia Keys et bien d’autres ont rejoint le concert qui avait pour principal objectif de collecter des fonds pour Feeding America afin d’atténuer l’impact de la crise des coronavirus.

“Boulevard of Broken Dreams” est une chanson qui correspond à la situation actuelle dans le monde. Les gens ont été forcés de se retirer dans leurs maisons pour rester à l’abri de la propagation du coronavirus. Par conséquent, de nombreux êtres humains peuvent commencer à se sentir seuls.

«Cette chanson parle d’éloignement et de la reconnaissance que l’American Dream peut vous laisser tomber. Les espoirs du chanteur ont été anéantis et il se retrouve très seul ». est l’essence de la chanson selon songfacts.com. Cependant, Serena Williams est loin d’être seule car son mari et sa fille occupent une grande partie de son temps.