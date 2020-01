Serena Williams atterrit à Auckland avant l’ASB Classic

Serena Williams, 23 fois championne en simple des ligues majeures, débutera la nouvelle saison à l’ASB Classic et retournera à Auckland pour la première fois en trois ans. Plus de 20 ans après avoir fait ses débuts sur le circuit WTA, Serena Williams est toujours capable d’offrir un tennis impressionnant et de terminer dans le top 10 à l’âge de 38 ans.

Bien qu’elle n’ait participé qu’à huit tournois en 2019, Williams a atteint deux finales majeures à Wimbledon et à l’US Open, les perdant contre Simona Halep et Bianca Andreescu, mais elle a toujours faim de poursuivre cette insaisissable 24e couronne majeure qui lui a échappé la dernière fois. quelques années.

Après s’être éloignée du tennis depuis l’US Open 2018, Serena a débuté la saison précédente à l’Open d’Australie, s’inclinant face à Karolina Pliskova en trois sets serrés et manquant toute l’action en février avant de retourner au tribunal d’Indian Wells et de Miami, aux prises avec blessures et marquant seulement deux victoires combinées.

Williams a pris plus de temps pour se reposer et a frappé à nouveau le terrain sur terre battue à Rome, se retirant avant le choc contre sa sœur Vénus et perdant au troisième tour à Roland Garros face à la jeune compatriote Sofia Kenin. Pourtant, le meilleur était encore à venir pour l’une des plus grandes joueuses de tous les temps à son bien-aimé Wimbledon, se qualifiant pour la finale comme en 2018 et n’ayant pas réussi à soulever le trophée après une défaite unilatérale de 6-2, 6-2 contre Simona Halep qui s’est avérée trop forte ce jour-là.

Williams a également joué à un niveau élevé à Toronto, battant Naomi Osaka et atteignant l’affrontement contre Bianca Andreescu qu’elle a dû abandonner après quatre matchs, retirant et sautant Cincinnati pour entamer un processus de récupération devant le major à New York.

Là, Serena était de retour à son meilleur niveau, se qualifiant pour la troisième finale consécutive sur le Tour et terminant deuxième après une défaite de 6-3, 7-5 contre Bianca Andreescu. Après le retrait du jeune Canadien, Williams sera la tête de série à Auckland devant Petra Martic, Amanda Anisimova et Julia Goerges.

“Elle était optimiste, très positive, impatiente d’être ici”, a déclaré Karl Budge, directeur du tournoi ASB Classic. “Il y a ce regard d’acier dans ses yeux. Il y a eu un bon bloc d’entraînement de tout ce que j’ai entendu; c’est une Serena Williams assez motivée, prête à partir à la poursuite de l’histoire et nous sommes assez chanceux de pouvoir jouer un petit rôle dans ce . ”