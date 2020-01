Serena Williams: «Avec 15 ans je n’avais pas le niveau de Cori Gauff»

Il n’est pas très courant que les joueurs de tennis se complimentent entre eux, mais le phénomène de Cori gauff Il a tellement gagné en ampleur que ni son propre Serena Williams Il se débarrasse de son impact. Juste après avoir surmonté un match irrégulier au deuxième tour de Open d’Australie, Saginaw est allé à la salle de presse et a rencontré plusieurs questions intéressantes. L’une d’elles, celle qui l’a invité à se comparer à la jeune fille de 15 ans, une rivale qui pourrait lui faire face au deuxième tour de l’équipe féminine. C’est ce qu’a dit le septuple champion du tournoi.

Des performances remarquables. «Je me suis beaucoup entraîné, je me concentre sur le travail de mon jeu, c’est peut-être pour cela que ces résultats se produisent. Aujourd’hui, Tamara a commencé à être meilleure que moi, même s’il est vrai que j’ai fait beaucoup d’erreurs directes, plus d’erreurs que dans mes bons matchs du passé. Je ne faisais pas la bonne technique, j’étais pris avec mon coup de poing droit, je devais m’allumer et m’adapter aux circonstances. Les conditions ne sont pas toujours parfaites, il faut savoir les résoudre, mais je n’avais pas rencontré ce problème depuis septembre dernier. J’ai dû me mettre au travail et le surmonter. »

Autocoahing au milieu de la tempête. «C’est quelque chose d’assez profond, le discours doit être motivant mais aussi réaliste. Parfois, il y a simplement des échecs dont vous ne savez pas très bien pourquoi ils se produisent, il s’agit de trouver une réponse le plus rapidement possible. C’est ce que j’ai essayé de faire. Heureusement, j’ai pu trouver une réponse à mi-chemin, juste au milieu du deuxième set. »

Loisirs au-delà du tennis. «En général, je ne boxe pas, je ne le fais que parfois, cela dépend du moment. Certaines saisons oui et d’autres non, disons que ce n’est pas idéal pour mes ongles, littéralement. La danse est autre chose, je danse toujours, même si je ne suis pas le meilleur danseur, mais j’adore ça. C’est agréable et amusant à faire, c’est différent, mieux que d’aller au gym tous les jours. À un moment donné, vous devez aller au gymnase, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, alors j’essaie également de faire d’autres choses. »

Absence en finale WTA. «Je ne sais pas vraiment ce que j’aurais fait. J’avais vraiment prévu de jouer ce tournoi, mais je ne savais pas si j’allais me qualifier. Dieu merci, je ne l’ai pas fait, j’étais heureux de ne pas l’avoir fait. Je savais que je devais continuer à m’entraîner, en fait chaque année, je prévois de jouer à Pékin, mais cela ne se produit pas. Chaque année, je vise à atteindre la finale de la WTA mais, heureusement, cette année n’a pas eu lieu. Cette saison est à nouveau un objectif, mes objectifs sont toujours les Grands Chelems et les Finales WTA, ils sont très importants pour moi. »

Cori gauff. «C’est une fille impressionnante à tous points de vue, en commençant par sa personnalité et en terminant par sa façon de jouer. Tout ce qui vous arrive est super excitant, impressionnant. Je n’étais même pas proche de son niveau quand j’avais 15 ans, ni sur le terrain ni à l’extérieur, même pas proche. Je sais que les enfants se différencient aujourd’hui, donc je ne suis pas sûr non plus, mais j’ai l’impression que je n’étais pas aussi proche qu’elle. C’est un très beau profil à regarder, est un combattant, a la possibilité de continuer à gagner des matchs. Si nous nous affrontons ici, je devrai faire comme d’habitude, jouer chaque point. »

Retrait possible de Vénus. «Vénus prendra sa retraite après moi, j’en suis sûr. Elle aimait trop le tennis, travaille très dur pour être ici. Simplement, parfois, on a de la malchance, en termes de santé, évidemment. Je ne peux pas parler pour elle, mais ce sera très triste quand ce jour viendra. »

