Serena Williams bouleversée par Qiang Wang au 3e tour de l’Open d’Australie

La Chinoise Qiang Wang, tête de série n ° 27, a bouleversé la légendaire américaine Serena Williams à l’Open d’Australie 2020 au troisième tour 6-4 6-7 7-5 Wang a joué un tennis de pression fantastique, sauvant quatre points de rupture en deux matchs dans le premier set, puis brisant Williams tard dans le premier avec une seule chance de marquer un point de rupture dans le match 9 et servant le premier set à 15 pour prendre 6-4.

Williams a tenté de pousser Wang dans le deuxième set, mais Wang n’a pas faibli, brisant Serena pour 3-2, puis en appliquant une pression importante jusqu’à 4-2 pour essayer d’obtenir une deuxième pause de service et servir pour le match. Bien qu’un Williams frustré ait tenu son service, cela n’a pas empêché Wang de pousser le match dans une situation critique 5-3, à un match de la victoire après l’avoir servi hors du jeu. Williams servirait une prise relativement facile, forçant Wang à garder son service nerveux pour le match à 5-4 Les nerfs ont montré, avec Williams brisant Wang avec un tennis de base solide. Le service de Serena resterait fragile alors que Williams était forcé de sauver deux points de rupture en fin de deuxième set sur le service, Wang forcerait alors un bris d’égalité, seulement pour voir Serena se propulser à travers elle forcer un set décisif.

Dans le set 3, Wang n’a pas faibli du tout, tenant ferme et faisant face à moins de pression sur son service que Williams, sujette aux erreurs, qui a dû sauver des points de rupture en trois matchs de service dans le set 3, dont deux points de match enregistrés à 6-5. La troisième balle de match a suffi à Wang, car une autre erreur non corrigée de Serena dans la ligne de base a conféré à Wang une victoire 6-4 6-7 7-5 pour la plus grande victoire de sa carrière, une victoire que peu ont vue venir. Wang a compensé pour avoir un jeu moins puissant que Williams, affichant un ratio positif de 25/20 gagnants vs erreurs non forcées contre un ratio négatif de Williams 43/55.

Cette défaite ne fait qu’ajouter à la frustration que Serena et ses fans ont ressentie alors qu’elle poursuit la poursuite de son record du 24e Grand Chelem. Serena a remporté sa 23e place à l’Open d’Australie 2017, alors qu’elle était enceinte de quelques semaines de sa fille. Depuis son retour après la grossesse, la star de tous les temps a atteint plusieurs finales du Grand Chelem, mais n’a pas encore réussi à remporter un titre. Cette perte, cependant, est sa pire performance en Major depuis un certain temps. Elle est toujours la favorite dans chaque épreuve à laquelle elle participe, mais cette perte sera toujours difficile à subir.

