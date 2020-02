Serena Williams collabore avec Away Luggage Collection

Elle a peut-être perdu tôt à l’Open d’Australie, mais Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, continue de marquer hors des courts, en partenariat avec la collection Away Luggage – le dernier de ses contrats hors-cour qui ont fait d’elle l’une des femmes les plus rémunératrices du sport. .

Williams a annoncé sa propre collaboration en édition limitée avec la marque de bagages Away: la collection Away x Serena Williams, qui a été lancée lundi. Williams, connue pour son sens des affaires et ses investissements, a co-conçu des valises et des outils d’emballage pour la collection.

Selon le site Web de la société, ils se sont associés à Williams “sur une toute nouvelle collection de bagages audacieux conçue pour rendre les voyages plus fluides. Cette valise présente l’une des couleurs et des motifs préférés de Serena, qui est arborée dans la doublure intérieure et l’étiquette de bagage.

Notre sac de cabine souple est fait d’un nylon durable et résistant à l’eau qui est plus flexible que notre coque en polycarbonate. Avec notre système de compression intérieur emblématique et une poche avant facile d’accès, il est conçu pour s’étendre sur un impressionnant 1,75 “afin que vous puissiez en ranger plus.

Vous voulez encore plus d’espace? Allez plus loin. “C’est le premier déploiement du partenariat signé depuis deux ans et il y aura probablement beaucoup plus de sorties à venir de la collection. Williams, 38 ans, a perdu au troisième tour de l’Open d’Australie le mois dernier alors qu’elle continue de battre le record de 24 titres du Grand Chelem détenu actuellement par Margaret Court, d’Australie.