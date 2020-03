Serena Williams décrit son expérience avec le coronavirus

L’urgence du coronavirus a stoppé le monde du sport dans son ensemble: nombreux sont les champions qui ont décidé de s’enfermer chez eux pour la prévention en cette période de pandémie, pour se mettre en sécurité et protéger leurs proches. L’arrivée du virus aux États-Unis inquiète désormais Serena Williams qui a décidé de se mettre en quarantaine.

“Je voulais prendre une minute et parler de mon expérience avec corona. Cela a commencé avec le sentiment que je me suis dit:” Oh, ça ne peut pas vraiment m’affecter “. Et puis, soudainement Indian Wells a été annulé et je me suis dit:” Oh, OK , c’est bizarre mais j’ai un peu de temps libre et je vais en profiter.

Et puis une annulation a conduit à une autre, puis à une autre et à toute cette anxiété que je ressens. Maintenant, je me suis éloigné de la société depuis vraiment très longtemps, probablement depuis deux semaines maintenant, et chaque petite chose me rend fou.

Et par anxiété, je veux dire que je suis juste à bout. Chaque fois que quelqu’un éternue ou tousse, je deviens fou. Je ne passe du temps avec personne, et quand je parle de quelqu’un que je veux dire, ma fille “- a déclaré Williams. Serena est préoccupée par la santé de sa petite fille:” Elle a toussé, je me suis mise en colère et je lui ai donné un œil sur le côté.

Je lui ai donné cette «Serena en colère», puis je suis devenu triste. Je me disais: «Est-ce qu’elle va bien? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ma fille? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? “Je ne sais tout simplement pas quoi faire, donc au lieu d’être détendu, je suis vraiment sous une tonne de stress”.