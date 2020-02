Serena Williams dévoile les nombreux jalons de sa fille Olympia, secrets d’un mariage heureux

Serena Williams, la lettre rouge de 38 ans avec 23 titres du Grand Chelem, à deux pas des 25 titres majeurs de Margaret Court, a récemment fait un revirement non-conformiste de sa carrière et a décroché son premier titre majeur en tant que mère.

L’expérience d’être mère et de remporter un titre majeur pourrait être divine, mais était-ce facile? En parlant de son partenariat avec une marque américaine de produits pour bébés et tout-petits, Pampers, la clé d’un mariage heureux et plus que parfait avec Alexis Ohanian aux côtés de certains des événements marquants de l’enfance de sa fille Olympia, Serena, la championne incontestée des tribunaux a ouvert dans une interview avec vendredi 7 février, une agence de presse a dévoilé comment elle et sa petite Olympia se débrouillaient dans leur dernier partenariat avec Pampers.

Tout en étant interrogée sur la raison d’un partenariat avec Pampers qui impliquait le lancement d’une nouvelle chanson “Pampers Wild Child Wiggle” en tant que promo, Serena Williams a déclaré: “Les enfants peuvent apprendre des chansons, danser et en profiter.

C’est comme un engouement pour les chansons des enfants et tout le monde aime avoir ça dans leur vie et j’utilise évidemment Pampers 360, ils ont été incroyables et particulièrement incroyables pour moi en tant que maman en déplacement », ajoutant que c’était un« match parfait » .

À un moment donné de l’interview de vendredi avec E! News, alors que Serena était invitée à parler du dernier jalon de sa petite fille, la sensation séduisante du tennis américain a été citée en disant que le premier mot de sa petite Olympie était “Momma!”.

Sur le côté drôle, Serena Williams a dit qu’il était difficile pour Alexis d’accepter le premier mot d’Olympia était “ Momma ”, ajoutant que ça allait pour Alexis maintenant depuis qu’Olympia a commencé à l’appeler “ Dadda ” et Alexis l’attendait tous les soirs avant de frapper les sacs .

Pendant ce temps, répondant à une question sur la façon dont elle et Alex pouvaient ressentir la connexion malgré les mains pleines de temps en temps, Serena Williams a répondu: «Cela prend beaucoup de temps et d’efforts. Il voyage beaucoup. Il s’agit d’avoir une excellente communication et compréhension.

Et surtout, il s’agit de [being] aimant. C’est la qualité la plus importante à tout moment et elle couvre tout. Nous FaceTime beaucoup. Nous avons du temps de prière le soir. C’est vraiment spécial. Nous le faisons toujours; nous essayons de ne pas le manquer beaucoup.

»En outre, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle demanderait cette année, Serena a ajouté:« Pour moi, continuer à faire ce que je fais et être un ajout positif au monde. Je veux de la positivité. Il y a tellement de négativité dans le monde, je pense que les gens veulent plus de positivité. Dire ce que je veux pour le monde est difficile. J’espère seulement pour le mieux. ”