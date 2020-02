Serena Williams dévoile les secrets d’un mariage heureux! L’Américaine, épouse de Alexis Ohanian, mère de la petite Olympia et joueuse de tennis, tente de réaliser son rêve: avoir un mariage heureux et … obtenir le record du Slam appartenant toujours à Margaret Smith (Serena a 23 Slams, à un pas du record de Smith) !

Dans cette vidéo, elle a expliqué comment gérer et équilibrer sa carrière de tennis, sa maternité et son mariage. Cela peut sembler facile, mais ce n’est pas le cas, les choses les plus importantes: «communication et compréhension».