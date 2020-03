Serena Williams dit qu’elle passera “six semaines dans la solitude”

Le tennis prend une pause dans la tournée alors que les pays du monde entier tentent de contenir la menace croissante du coronavirus. Les joueurs de tennis ne sont pas vraiment habitués aux longues pauses; la saison dure environ 11 mois par an. Serena Williams, qui est généralement l’une des personnes les plus occupées au monde, se retrouve avec une tonne de temps sur les mains.

Williams a commencé la saison avec un objectif: remporter une fois pour toutes son record du 24e Grand Chelem. Elle a bien commencé l’année en remportant l’ASB Classic à Auckland. Cependant, elle a subi une défaite décevante contre Qiang Wang en huitièmes de finale.

Williams a ensuite participé à la Fed Cup avec les États-Unis. Après avoir remporté son premier caoutchouc, elle a perdu le deuxième contre Anastasija Sevastova, qui était sa toute première défaite dans l’épreuve.

Elle poursuivra bien sûr sa campagne pour le prochain Major, mais il reste à voir si les autres tournois du Grand Chelem auront lieu cette année.

Serena Williams dévoile son plan

La pandémie de coronavirus a véritablement ébranlé la société. La suspension de la plupart des événements sportifs n’était tout simplement pas évitable après un point. Après l’annulation de deux épreuves de niveau élite en deux semaines, la saison a été suspendue pendant six semaines.

Alors, que va faire Serena Williams avec son nouveau temps libre?

Je pense que cela se serait produit même sans covid-19 pic.twitter.com/elvZZBVqIz

– Thé WTA (@WTATea) 14 mars 2020

Serena a été une abeille très occupée avec ses engagements commerciaux. Elle a même été juge invitée cette semaine dans l’émission populaire Project Runway. Elle est une icône de la mode à travers le monde, ce n’est donc pas trop surprenant.

Et maintenant, Williams aura le goût d’être une personne normale dans les six semaines suivantes. N’ayant pas de tennis à jouer dans les prochaines semaines, elle a hâte de faire des tâches quotidiennes comme faire la cuisine et plus encore.

Elle mentionne également être une maman, mais soyons honnêtes, elle a toujours été une mère adorable pour Alexis Olympia.

On dirait que Williams ne s’ennuiera pas vraiment sans le tennis. Eh bien, je ne peux pas dire la même chose pour moi ou pour d’innombrables autres fans de tennis. Maintenant, nous devons faire toutes nos tâches quotidiennes comme d’habitude, sauf sans tennis pour nous satisfaire.