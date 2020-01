Serena Williams effectue une roue de charrette dans un stade vide à Auckland

Alors que son partenaire d’entraînement Jarmere Jenkins détenait le trophée ASB Classic en simple, la 23 fois championne majeure, Serena Williams, a effectué une roue dans un stade vide à Auckland, célébrant son premier titre WTA depuis l’Open d’Australie 2017!

Dans le match pour le titre, Serena a battu Jessica Pegula 6-3, 6-4 pour reprendre le chemin de la victoire, ravie de conserver enfin le trophée après avoir perdu ces quatre finales majeures au cours des deux années précédentes. Désireuse de bien démarrer la saison après avoir participé à seulement huit tournois en 2019, Serena a bien joué la première semaine de la nouvelle année, remportant le 73e titre WTA et gagnant 43000 $ US.

Heureuse du fait que sa fille était là sur le terrain pour assister à la remise du trophée, Serena a décidé de faire don de la totalité du prix au fonds australien de secours des feux de brousse, submergé par la tragédie qui a frappé de nombreuses personnes, maisons et animaux en Australie.

Serena n’a subi qu’une seule interruption de service après avoir enregistré quatre chances de pause, remportant 46% des points lors du retour à la fabrication de 15 opportunités, convertissant trois pour se déplacer vers le haut en séries droites malgré avoir dû travailler dur à certains moments.

Pegula a eu ces cinq chances de pause dans les deux premiers matchs, brisant Serena dans les premières étapes après une erreur de revers de la tête de série et créant plus d’opportunités dans le troisième match. Serena a repoussé quatre points de rupture là-bas, évitant un déficit encore plus important et reculant dans le sixième match après un retour profond que Pegula n’a pas réussi à contrôler.

Avec l’élan de son côté, Williams a décroché un vainqueur de revers pour prendre une autre pause à 4-3, clôturant le set dans le prochain match pour un 6-3 et un grand pas vers la ligne d’arrivée. Dans le deuxième set, Williams n’a perdu que quatre points derrière le tir initial, naviguant à travers ses matchs de service et évoluant devant avec une pause amoureuse à 1-1 après avoir forcé une erreur de Pegula.

Le jeune Américain a repoussé trois balles de match au service lors du neuvième match avant que Serena ne s’emballe quelques minutes plus tard pour un titre tant attendu avant l’Open d’Australie.