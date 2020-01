Serena Williams en quête de 24 défaites prolongées après le troisième tour contre Wang

Vingt-septième graine Qiang Wang de la Chine a provoqué un grondement majeur dans le tirage au sort féminin avec sa victoire 6-4, 6-7 (2), 7-5 sur la septuple championne d’Australie, Serena Williams le vendredi. Lors de leur dernière rencontre – en quart de finale de l’US Open 2019 – Williams n’avait perdu qu’un seul match contre Wang et avant ce match, on s’attendait à ce que Williams n’ait pas beaucoup de problèmes contre elle.

Cependant, Wang, qui avait déclaré après sa défaite à Flushing Meadows que le jeu puissant de Williams lui avait posé des problèmes, n’avait pas l’air intimidée à la Rod Laver Arena. Elle a mélangé la netteté avec la patience non seulement pour récolter des dividendes grâce aux gagnants, mais aussi pour forcer Williams à aller plus loin dans ses propres coups, tirant ainsi les erreurs de l’Américaine.

Il a également joué à l’avantage de Wang que Williams, après avoir abandonné le premier set, dans le but de frapper à travers le terrain, manquait toujours ses tirs – en particulier sur son coup droit. Le match est devenu inquiétant pour Williams alors qu’elle a fait une pause dans le cinquième match du deuxième set et malgré le fait qu’elle avait des points de rupture dans chacun des deux matchs de service de Wang, elle n’a pas pu briser la solidité de son adversaire.

À 5-4, tandis que Wang servait pour le match, Williams a joué le point du match en survivant à son rival dans un rallye de 24 tirs avec un puissant vainqueur cross-court pour récupérer la pause. Lors du bris d’égalité, Williams est sorti meilleur joueur en perdant seulement deux points pour égaliser le match.

Le set final est resté au service jusqu’au 12e match, Wang tenant facilement ses services tandis que Williams a du mal à contrôler ses tirs. Servant à rester dans le match lors du 10e match, Williams a évité les problèmes.

Mais le match semblait être entré dans son moment, maintenant ou jamais, alors que le champion du Grand Chelem 23 a servi à rester pour la deuxième fois, lors du 12e match. Sous la pression, les tirs de Williams ont fuit des erreurs et elle a perdu deux balles de match.

Wang se faisant submerger de l’autre côté du filet a également provoqué des erreurs de sa raquette, effaçant les deux balles de match. Enfin, sur sa troisième balle de match, une autre erreur de Williams a donné à Wang la victoire et une place en deuxième semaine à Melbourne Park.

L’ancien monde non. 1 avait 56 erreurs non forcées. C’était presque trois fois plus que Wang 20. Le no. 29 ont frappé 25 gagnants contre Williams ’43 et ont terminé le match avec 121 points contre Williams’ 111. Wang jouera Ons Jabeur au quatrième tour.

Jabeur a abattu un ami proche de Williams Caroline Wozniacki dans leur match de troisième tour, moins d’une heure avant ce bouleversement. Crédit photo: Aus Open Twitter