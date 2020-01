Serena Williams est inspirante de revenir après avoir eu son enfant

Nirupama Vaidyanathan a été la première femme indienne à jouer le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem, ouvrant ainsi la voie à Sania Mirza et à d’autres. Et dans une récente interview à The Scroll, Vaidyanathan, 43 ans, dit qu’elle trouve Serena Williams vraiment inspirante de revenir après avoir eu un enfant.

Vaidyanathan dit: “Serena Williams est vraiment inspirante de revenir après avoir eu son enfant. Je pense qu’elle a fixé son objectif de remporter un autre Grand Chelem et je pense que cela se produira. Mais après cela, elle devra réfléchir à la suite.

Elle doit penser à son prochain objectif dans le contexte de la maternité. Ma pensée est que si Serena remporte un Grand Chelem, elle raccroche peut-être ses raquettes. Elle a tout accompli. Je me trompe peut-être, mais c’est ce que j’ai ressenti une fois que j’ai eu la chance de concourir pour l’Inde en tant que mère et que j’avais atteint cet objectif.

En tant qu’athlète professionnel, vous êtes censé être égoïste. Vous devez penser à votre sommeil, votre nourriture, votre forme physique, vos séances d’entraînement et tout. Lorsque vous avez un enfant, cela change complètement. Je pense que lorsque vous devenez mère tout en étant joueuse de tennis professionnelle, vous devez vous fixer un objectif dans votre carrière.

Vous placez cet objectif de carrière dans le contexte d’être d’abord une mère. Mon objectif, par exemple, était de jouer pour l’équipe nationale indienne. Je voulais aussi gagner une médaille, et malheureusement, cela ne s’est pas produit. Mais je voulais jouer pour l’Inde.

Je l’ai fait. Une fois cet objectif atteint, j’ai constaté que je devais soit trouver un nouvel objectif pour m’intégrer dans ma vie de mère, soit que je devais continuer. Lorsque vous êtes parent et athlète, votre carrière devient une série d’objectifs que vous pouvez vous fixer dans le cadre de votre vie de mère. “

S’exprimant sur les femmes indiennes présentes sur le circuit WTA, Vaidyanathan a déclaré: “J’adorerais voir Ankita et Karman jouer sur le circuit des tournois en Europe. Sur le circuit européen, vous ne gagnerez peut-être pas beaucoup mais vous pourrez en apprendre beaucoup.

Sumit l’a fait et vous devez lui en rendre hommage. Je pense que cela a élevé son jeu. Je pense que ces deux filles doivent le faire aussi si elles veulent atteindre le niveau suivant. Les tournois en Europe peuvent présenter certaines de leurs faiblesses, mais c’est ainsi que vous apprenez.

Ankita et Karman doivent faire ce genre de circuits difficiles pour devenir vraiment plus forts mentalement et physiquement. Ils peuvent tous deux partager un coach et voyager ensemble. Je pense que ça va vraiment les aider à aller mieux, et ensuite ils pourront jouer des doubles ensemble.

Dans ma carrière, j’ai toujours voulu voyager avec quelqu’un. Voyager seul était si difficile. Lorsque vous avez deux personnes qui ont presque le même niveau et le même âge, nous devons penser à nous utiliser de manière productive. ”