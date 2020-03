Serena Williams est l’athlète féminine la plus recherchée, selon Google

Dimanche 8 mars 2020, afin de célébrer la Journée internationale de la femme, le Mountain View, le fournisseur de services Internet n ° 1 mondial basé en Californie, Google LLC, avait dévoilé les femmes les plus recherchées en 2020.

Selon le communiqué du mégalithe du moteur de recherche appartenant à Alphabet Inc., dimanche (8 mars), Google a déclaré que l’emblématique as de tennis Serena Williams, pop-start Taylor Swift aux côtés de l’actrice Awkwfina avait été les célébrités féminines les plus recherchées en 2020.

Plus intéressant encore, la dernière annonce de Google LLC a été publiée le même jour lorsque la séduisante Serena américaine de 38 ans a été classée parmi les 100 femmes les plus influentes du siècle par le Times Magazine, tandis que le personnage impressionnant de la WTA avec 23 titres du Grand Chelem sous son nom, est également apparu dans une Nike Inc.

annonce publiée le 8 mars pour encourager l’autonomisation des femmes. En outre, Google LLC. a également été citée dans sa déclaration de dimanche selon laquelle l’athlète féminine la plus recherchée au monde avait été Serena Williams en 2020 jusqu’à présent, tandis que la star de la musique féminine la plus recherchée était Taylor Swift et Toni Morrison était l’auteur féminine la plus recherchée.