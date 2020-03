“Serena Williams est une rareté, elle est vraiment spéciale” – Alison Riske

La quart-finaliste en titre de Wimbledon, Alison Riske, a connu un début de saison décent. L’Américaine a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie et a perdu contre la tête de série et favorite de la foule, Ashleigh Barty, en trois sets.

L’an dernier, le joueur de tennis de 29 ans, Riske, a fait un nœud avec Stephan Amritraj. Et maintenant, elle parle de fonder une famille. Elle admire vraiment sa compatriote Serena Williams, qui balance durement ses raquettes de tennis et prête simultanément 100% d’attention à sa fille, Alexis Olympia.

“Je pense vraiment que c’est une chose maintenant, les joueurs durent un peu plus longtemps. Encore une fois, Serena est une rareté, elle est vraiment spéciale. Il est difficile de comparer les gens à cette norme. Mais je pense qu’à 34-35 ans, les joueurs sont toujours capables de produire un bon tennis », a déclaré Alison Riske au Times of India.

Récemment, Williams et Riske ont partagé des courts de tennis lors des matchs de la Fed Cup 2020 contre la Lettonie aux États-Unis.

Alison Riske sur la maternité

Alison stimule la motivation pour exceller sur le circuit WTA de Williams, 23 fois championne du Grand Chelem. Mais en même temps, Riske ne se voit pas jouer au tennis professionnel après être devenue mère.

Alison Riske et Serena Williams

«Je ne me vois vraiment pas arrêter et avoir un enfant puis revenir. Stephen et moi en avons parlé un peu, nous étions ensemble pour essayer de faire avancer la carrière au point où je me sens satisfait et maintenant je suis prêt à fonder une famille », a ajouté Riske.

«Et puis il suffit de l’appeler un jour. Je pense que nous allons lui donner un peu plus de temps et jouer aussi longtemps que possible. C’est vraiment cool qu’il soit d’accord avec ça. “

Numéro mondial 19 Alison Riske a enregistré sa meilleure saison en carrière l’an dernier. Une course profonde dans les quarts de finale de Wimbledon et la défaite contre Serena Williams dans un match de montagnes russes ont renforcé sa saison WTA 2019.

Ce jour-là dans les pelouses de SW19, elle a eu la chance de faire un gros bouleversement, mais finalement, le grain écrasant de Serena a été le gagnant sous le ciel anglais.

Avant que le major sur gazon, Riske ait remporté le deuxième titre de sa carrière. Elle a triomphé à l’Open de Libema sur le numéro quatre mondial Kiki Bertens.