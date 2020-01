Serena Williams est une superstar absolue

Tennis – Barbara Rittner, responsable du tennis féminin allemand depuis 2017 et directrice du tournoi de la nouvelle épreuve sur gazon de la WTA à Berlin, parle de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le tennis sur plusieurs fronts, y compris le prix en argent et la distribution sur le terrain dans une interview à Tagesspiegel .

L’ancien capitaine de la Fed Cup allemande affirme que le tennis est sur la bonne voie en matière d’égalité de prix entre les hommes et les femmes. “En tant que joueur, j’étais moins préoccupé par cela. Du point de vue d’aujourd’hui, nous avons évidemment gagné beaucoup moins d’argent à l’époque.

C’est pourquoi je pense que nous sommes sur la bonne voie en matière d’égalité au tennis. Tout le monde peut le voir comme il veut. Et bien sûr, cela semble injuste lorsqu’un Nadal joue une demi-finale pendant cinq heures et qu’une Serena Williams n’a besoin que de 43 minutes pour le faire.

Ce n’est peut-être pas le cas pour le moment, mais il faut le voir dans son intégralité, et je connais aussi des gens qui préfèrent regarder un match féminin car les rallyes sont généralement plus longs et donc plus intéressants. Et il a également été prouvé que les tournois où les femmes et les hommes jouent sont mieux fréquentés.

Roger Federer a publiquement fait campagne pour l’égalité de paiement. Je pense que c’est très important. En général, je suis également en faveur de jouer les grands tournois dans le même format, c’est-à-dire deux sets gagnants pour les femmes et les hommes. Ce serait une égalité absolue. “

Plusieurs experts du tennis disent qu’avec les Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) qui dominent le tennis en ce moment, les hommes devraient être mieux payés. Rittner, 46 ans, convient que les hommes attirent actuellement plus d’attention, mais ajoute que cela pourrait changer dans quelques années.

“Il est incontestable qu’il existe des noms plus connus parmi les hommes en ce moment. Par conséquent, bien sûr, dans le cas de Nadal, où qu’il joue, il est toujours plein. Mais cela peut changer à nouveau dans trois ou quatre ans. Parce que combien de fois avez-vous trois ou quatre joueuses dominent depuis près de 20 ans et sont des tireurs de foule absolus? Il y a actuellement un changement de génération dans le tennis féminin.

Plus récemment, Serena Williams ou Maria Sharapova étaient les grands vendeurs de billets, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent combler cet écart. Pensons à Naomi Osaka, Bianca Andreescu ou Coco Gauff, qui peuvent le devenir. “

Les femmes se sont également plaintes du fait que les hommes bénéficient d’une couverture judiciaire préférée lors des événements combinés, comme cette semaine à Brisbane, mais Rittner n’est pas sûre si elle est d’accord avec ce point de vue en général. “Je ne sais pas si c’est vraiment vrai.

Cela dépend toujours du pays dans lequel vous jouez. De plus, les organisateurs sont également tenus de le distribuer à peu près également. Les noms jouent également un rôle, et il est difficile de dépasser des joueurs comme Federer, Nadal et Djokovic.

Et en passant, une Serena Williams n’est plus prévue sur aucun petit court du monde. “Rittner reconnaît la contribution de Serena Williams lorsqu’il s’agit de faire campagne pour l’égalité des sexes.” Elle est une superstar absolue et donc incroyablement importante.

Quand elle dit quelque chose, tu l’écoutes. Et elle est engagée envers les autres, elle n’est pas une personne égoïste. Elle est féministe et veut faire une différence. “Enfin, comme tout le monde, Rittner dit que les hommes et les femmes devraient avoir un événement par équipe combiné, ce qu’elle aimerait voir.

“Il y a toujours un nombre beaucoup plus élevé de tournois masculins. Vous pouvez toujours y travailler. De plus, le statut de la Fed Cup est nettement inférieur à celui de la Coupe Davis, même si l’ITF a récemment fait tout son possible pour le détruire.” compétition.

Mais pourquoi ne pas simplement jouer une Coupe du monde par équipe ensemble? Peut-être en tant que cinquième Grand Chelem sur 14 jours? Je trouverais cela excitant. Les différentes associations devraient s’asseoir autour d’une table pour savoir comment rendre une compétition par équipes vraiment forte. Il y a encore beaucoup de potentiel. ”