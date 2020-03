“Serena Williams est vraiment spéciale”

Début 2019, elle faisait partie du top 60, aujourd’hui Alison Riske est numéro 19 dans le monde. Le joueur de tennis américain a fait des progrès importants au cours de la dernière saison. D’ici 2020, le joueur américain est destiné à aller encore plus haut.

Ses meilleures performances lors des tournois du Grand Chelem incluent atteindre le quatrième tour de l’Open d’Australie en 2020, les quarts de finale à Wimbledon en 2019 (où elle a battu le n ° 1 mondial et championne de l’Open de France en titre Ashleigh Barty au quatrième tour) et le quatrième tour de l’US Open en 2013.

Elle a remporté de nombreuses victoires en carrière contre des joueurs actuels et anciens parmi les 10 meilleurs tels que Elina Svitolina, Sloane Stephens, Petra Kvitová, Svetlana Kuznetsova, Agnieszka Radwańska, Kiki Bertens, Belinda Bencic, CoCo Vandeweghe, Flavia Pennetta, Eugenie Bouchard, Garbiñe Muguruza, Angelique , Kiki Bertens et Caroline Garcia.

Dans une récente interview, Riske a parlé de sa compatriote Serena Williams: «Je pense vraiment que c’est une chose maintenant, les joueurs durent un peu plus longtemps. Encore une fois, Serena est une rareté, elle est vraiment spéciale. Il est difficile de comparer les gens à cette norme.

Mais je pense qu’à 34-35 ans, les joueurs sont toujours capables de produire un bon tennis », a déclaré Alison Riske au Times of India. «Je ne me vois vraiment pas arrêter et avoir un enfant puis revenir. Stephen et moi en avons parlé un peu, nous étions ensemble pour essayer de faire avancer la carrière au point où je me sens satisfait et maintenant je suis prêt à fonder une famille », a ajouté Riske.

«Et puis il suffit de l’appeler un jour. Je pense que nous allons lui donner un peu plus de temps et jouer aussi longtemps que possible. C’est vraiment cool qu’il soit d’accord avec ça ».