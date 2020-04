Serena Williams et Naomi Osaka parmi les 10 femmes les plus influentes en 2020

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, et Naomi Osaka du Japon ont été nommées parmi les 10 femmes les plus influentes du sport pour 2020 par iSportconnect. Williams, 38 ans, est classée dans le Top 10 mondial et court après son record du 24e titre du Grand Chelem en tennis.

Elle est également devenue une grande femme d’affaires avec des investissements dans plusieurs entreprises et soutient la cause des mères qui travaillent depuis son retour au tennis en tant que mère. Osaka a remporté 2 titres du Grand Chelem et est devenue une icône au Japon et dans le monde après sa victoire décisive à l’US Open 2018.

Le panel de sélection de la liste comprenait Anna Lockwood, responsable des ventes mondiales – Telstra, Sally Hancock, associée directrice – Y Sport et ancienne présidente de Women in Sport, Aarti Dabas, ancienne responsable des droits des médias pour la CPI, et iSportconnect PDG Sree Varma.

Serena Williams a été citée dans la liste pour “ choisie en raison de son impact global à la fois sur le terrain, en tant que la plus grande joueuse de tous les temps, mais aussi en tant que femme d’affaires ”. Osaka a été choisie pour ses «deux titres de slam et est devenue une voix féminine forte et une présence sociale dans le sport».

Autres dans la liste inclus (sans ordre particulier) –

Simone Biles, gymnaste – Actuellement, l’une des plus grandes athlètes du monde et une voix sans cesse croissante pour les femmes dans le sport. Megan Rapinoe, footballeuse – Quelqu’un qui n’a jamais peur de dire ce qu’elle pense et de parler de problèmes sociaux et qui est devenu une figure éminente du sport féminin, en particulier après son incroyable campagne pour la Coupe du monde féminine 2019. Ellie Norman, directrice du marketing et des communications, Formule 1 – L’une des plus grandes voix dans l’une des plus grandes organisations mondiales du sport et un véritable leader, dans un sport à prédominance masculine stéréotypée. Cathy Engelbert, commissaire, WNBA – Après avoir supervisé sa première saison en tant que commissaire de la WNBA en 2019, elle cherchera à poursuivre la croissance continue de la ligue cet été. Fatma Samoura, Secrétaire générale de la FIFA – Personnalité clé de l’une, sinon de la plus grande organisation du sport, elle est depuis de nombreuses années, et continue d’être, une dirigeante des femmes souhaitant se lancer dans le sport. Mary Davis, PDG, Special Olympics – Davis dirige les Special Olympics en tant que PDG depuis 2016, mais est impliquée dans l’organisation depuis de nombreuses années dans divers rôles depuis qu’elle a quitté l’enseignement à temps plein. Clare Connor, directrice générale – Women’s Cricket, ECB – Joueuse de légende qui a dirigé son pays au cours de sa carrière, Connor a passé plusieurs années dans le domaine de la gouvernance alors qu’elle continue de développer le jeu de cricket pour les femmes et les filles au Royaume-Uni, a récemment mené une nouvelle campagne pour transformer le sport. Nita Ambani, propriétaire, Mumbai Indians – Ambani a conduit sa franchise Mumbai Indians à devenir la plus réussie de l’histoire de l’IPL et a été impliquée dans de nombreux projets sportifs dans différents sports du pays. La liste Top 10 a été présélectionnée parmi un ensemble de 25 femmes nommées plus tôt.

L’Inde Sania Mirza était l’autre joueuse de tennis, qui n’a pas atteint la finale 10. La directrice de la planification stratégique et des opérations du All England Club, Sally Bolton, figurait également sur la liste des 25. Voici une liste de ceux qui n’ont pas fait la coupe finale.

Présélectionné:

Jeanie Buss, présidente, LA Lakers. Kim Davis, vice-présidente directrice de l’impact social, des initiatives de croissance et de la législation, LNH. Marie Donoghue, vice-présidente de la vidéo sportive, Amazon. Mithali Raj, capitaine, équipe de cricket des femmes indiennes. Debbie Jevans CBE, présidente exécutive, EFL. Sinead El Sibai, vice-président directeur du marketing, Dubai Duty Free. Sally Bolton, directrice de la planification stratégique et des opérations, AELTC. Nathalie Boy de la Tour, présidente, LFP Johanna Wood, présidente, Football néo-zélandais. Florence Hardouin, directrice générale de la Fédération française de football. Sania Mirza, joueuse de tennis, Inde. Michele Roberts, directrice exécutive, National Basketball Players Association. Roxana Mărăcineanu, ministre française des Sports. Amaia Gorostiza, présidente, SD Eibar. Lesa France Kennedy, PDG, International Speedway Corporation.