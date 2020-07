Serena Williams et Olympia aiment la super-héroïne du tennis!

Serena Williams et sa fille Olympia, sur le terrain, avec la même tenue, avec la même pose. Les douces photos ont été partagées sur Instagram par l’Américain et sur Twitter également par le compte officiel de l’Open d’Australie.

Mère et fille comme deux super-héroïnes de tennis sur le terrain: des photos qui peuvent donner de l’espoir. La légende américaine de Serena, 38 ans, est sans aucun doute l’un des joueurs de tennis les plus forts de l’histoire du jeu, peut-être le meilleur de tous les temps: 73 titres féminins en simple WTA, dont 23 succès en tournois du Grand Chelem et cinq éditions des finales WTA .

Elle a été numéro un du classement WTA pendant 319 semaines et elle a remporté la médaille d’or olympique aux Jeux de Londres 2012. Très forte également en double féminin, dans cette spécialité, Serena a remporté 14 titres du Chelem avec sa sœur Vénus, ainsi que trois médailles d’or olympiques.

L’Américain a également remporté 2 Chelem avec Max Mirnyi, en double mixte. Avec plus de 90 millions de dollars gagnés au cours de sa carrière, Serena Williams est également en tête de ce classement spécial. Aujourd’hui, elle est tombée au numéro 9 du classement mondial, et son dernier succès en Slam remonte à l’Open d’Australie 2017.

Serena Williams et sa fille Olympia

Marié en novembre 2017 avec Alexis Ohanian, l’un des fondateurs du site Reddit, Serena a donné naissance à une belle petite fille après une naissance particulièrement complexe: Olympia. Voici donc les photos représentant maman et sa fille sur le court de tennis, comme si elles voulaient jouer un double match féminin ensemble.

Les images, publiées sur Instagram par Serena elle-même, ont également été partagées par le compte Twitter de l’Open d’Australie, qui rappelle la victoire de l’Américain à Melbourne il y a trois ans. Dans cette édition du tournoi, qui a vu le retour spectaculaire de Roger Federer en simple masculin, Serena a commencé comme tête de série n ° 2.

Après les victoires assez faciles sur Belinda Bencic, Lucie Safarova, Nicole Gibbs, Barbora Strycova, Johanna Konta et Mirjana Lucic, Williams atteint ainsi sa nième finale, où sa sœur Vénus l’attendait. Serena a remporté ce match 6-4 6-4, sans avoir accordé un seul set pour tout le tournoi.

Il s’agissait du septième succès du multi-champion du Slam à Melbourne: elle est deuxième derrière Margaret Smith Court, qui a triomphé 11 fois à Melbourne Park. La dernière victoire de Serena sur le circuit WTA est survenue en janvier dernier, lorsqu’elle a dépassé sa compatriote Jessica Pegula 6-3 6-4 en finale d’Auckland.