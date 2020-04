Serena Williams et sa «victime» préférée

Serena Williams a remporté le Mutua Madrid Open pendant deux années consécutives depuis que le tournoi est devenu un événement combiné WTA / ATP (le tournoi féminin est né en 2009, avec la réforme, quand il a été joué en mai et sur terre battue).

En 2012, Serena a remporté son premier titre à Caja Magica, battant Victoria Azarenka en deux sets avec le score final de 6-1 6-3. Au cours de ces années, Serena semblait invincible: elle connaissait probablement la meilleure période de sa carrière extraordinaire et, au cours des deux années 2012-2013, elle avait une forte rivalité avec la Biélorussie.

En 2013, elle a rejoué la finale du tournoi, cette fois contre sa victime préférée, sa rivale Maria Sharapova. Serena a gagné 6-1, 6-4. Comme beaucoup d’autres fois, cela s’est produit dans le passé (et comme cela s’est produit dans le futur), Sharapova n’a pas pu trouver d’antidote au plus gros problème de sa fantastique carrière: Serena Williams.

La Russe, pour la énième fois, a souffert contre son rival historique, ne trouvant pas les bonnes mesures techniques, tactiques et mentales, et a encore perdu. Sharapova a pris sa retraite du tennis il y a quelques semaines, et son plus grand échec en carrière est peut-être précisément les nombreux matchs perdus contre Serena (dans leur tête-à-tête, Williams mène 20-2).

Une curiosité: Serena Williams a remporté la seule édition du tournoi sur terre battue bleue, en 2012. C’est l’un des souvenirs des jours passés alors que la pandémie de COVID-19 a conduit à la suspension de la saison au fil du temps. Le tournoi ne sera pas délocalisé cette saison, mais il se jouera directement en 2021, sans suivre la ligne d’autres événements comme l’Open de France qui ont été reprogrammés pour le second semestre 2020, après l’US Open.