Serena Williams et son Wimbledon gagnent avec les «Big Four»

Chaque professionnel de tennis rêve de danser un jour sur le ‘Champions Ball’ de Wimbledon. C’est un moment de réjouissance pour les vainqueurs et avec leurs beaux trophées à la main, le gentleman et lady champion dansent sur la scène élite de SW19. Sur la piste féminine, Serena Williams a eu le privilège de danser sept fois sur la piste de danse de Wimbledon.

Et sur les sept fois, elle a dansé six fois avec les «Big Four» du tennis. Fait intéressant, Serena est la seule joueuse de tennis active à avoir remporté ses titres à Wimbledon aux côtés de toutes les concurrentes des «Big Four» du tennis.

Roger Federer et Serena Williams

Pour commencer, le «King of Grass» Roger Federer a fait cette percée du Grand Chelem à Wimbledon 2003. Le bâlois avec une queue de cheval Federer est devenu un champion majeur aux côtés de Serena, qui se réjouissait de sa sixième victoire au titre du Grand Chelem.

Les GOAT ne se sont pas arrêtés là, Roger et Serena ont de nouveau remporté leurs couronnes de Wimbledon ensemble en 2009 et 2012. Ils ont atteint la finale en 2015, cette année-là, Williams a réussi sa victoire, mais Federer n’a pas pu.

En 2019, ils ont de nouveau été finalistes et, mais tous deux ont été concédés en tant que finalistes.

Rafael Nadal et Serena Williams

L’Espagnol Rafael Nadal est devenu le premier homme depuis 1980 à réussir un «Channel Slam» (vainqueur de l’Open de France et de Wimbledon consécutivement) à Wimbledon 2008 et il l’a fait à nouveau en 2010.

En 2010, l’as américain Williams a partagé les dés du champion avec Nadal. Les deux ont remporté des victoires finales en deux sets.

Fait intéressant, la «Fedal» a remporté ses titres à Wimbledon avec les soeurs Williams. En 2005 et 2007, Federer a gagné avec Vénus.

La victoire épique de Nadal à Wimbledon en 2008 contre le quintuple champion en titre Federer, était aux côtés de Venus Williams.

Novak Djokovic et Williams

En 2015, la machine serbe Novak Djokovic a battu Federer pour la deuxième fois consécutive à la finale de Wimbledon. Ce fut la seule année où Serena a pu gagner un Wimbledon avec Novak, sur les cinq fois qu’il a remportées. C’était le troisième titre de Novak à Wimbledon et le sixième pour Serena.

Cette année-là, à Wimbledon, Serena a réussi son deuxième «Channel Slam» et le premier remonte à 2002.

Andy Murray et Williams

Le Britannique et le favori de la foule, Andy Murray, ont expédié le Milos Raonic, un gros joueur, en deux sets et a décroché sa deuxième gloire à Wimbledon en 2016. Sur le terrain féminin, Serena a également remporté une victoire en deux sets contre Angelique Kerber et remporté son septième titre à Wimbledon.

De plus, lors des Jeux olympiques de Londres de 2012, Serena et Andy ont remporté ensemble leurs médailles d’or en simple. Et les épreuves olympiques de tennis se déroulaient dans le quartier SW19 de Londres.

Pour résumer, la joueuse de tennis GOAT Serena Williams est la seule professionnelle de tennis à avoir remporté des tournois du Grand Chelem avec les quatre joueuses légendaires. Outre les 23 fois championnes du Grand Chelem Williams, Maria Sharapova et Kim Clijsters y ont remporté des Slams avec les «Big Three» du tennis.