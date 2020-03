Serena Williams et Venus Williams, options à Tokyo 2021

La pandémie mondiale de coronavirus provoque un véritable tremblement de terre dans le monde et les conditions dans le sport sont plus que notables. Le report de Jeux olympiques de Tokyo 2020 l’année suivante, à l’été 2021, cela a de sérieuses implications pour le tennis. Et c’est que la nomination de cet été au Japon avait une signification particulière pour certains joueurs de tennis, parmi eux, les sœurs les plus éminentes de l’histoire de ce sport. Serena Williams et Venus Williams Ils envisageaient fermement la possibilité de concourir ensemble en double et de se battre pour un titre olympique qui ajouterait à leur record et signifierait le licenciement final du Jeux olympiques.

À 39 ans, Venus Williams J’avais de grands espoirs de revivre l’expérience de me sentir olympique et de commencer à dire adieu au tennis professionnel. Il n’y a aucune confirmation officielle que sa retraite finale dépendait de cela ou qu’il prévoit de prendre des décisions drastiques à la fin de cette saison dans un sens ou dans un autre, mais le plus grand de la série n’aura pas été amusé par cet événement imprévu. Venus a été championne olympique en simple à Sidney 2000 et a remporté trois médailles d’or en double aux côtés de sa sœur (Sidney 2000, Pékin 2008 et Londres 2012). En outre, son parcours olympique a ajouté une ligne de plus avec un appariement en argent méritoire avec Rajeev Ram.

Concernant Serena WilliamsChaque année qui passe, son niveau de compétitivité semble diminuer et son empressement à ajouter un autre succès sous la forme d’un Grand Chelem la paralyse. L’événement olympique semblait être l’incitation parfaite pour l’américain à trouver une motivation supplémentaire et à jouer avec plus de détente. Sa déception à Rio de Janeiro 2016, où il est tombé au premier tour de double avec sa sœur contre Safarova et Strycova, tandis qu’en simple il a succombé à Elina Svitolina en huitièmes de finale, ce fut très remarquable et suggéra une réaction de colère en Tokyo, dans ce qui serait sa dernière apparition olympique. Le report introduit une nuance d’incertitude quant à la possibilité que Serena prolonge sa carrière pour une autre année et apparaisse avec des garanties de succès dans le Jeux olympiques de Tokyo 2021.

