Serena Williams explique pourquoi sa maman est sa légende et son inspiration

Serena Williams a publié un hommage sincère à sa mère, Oracene, dans un post sur Instagram, la qualifiant de légende. Williams, 23 fois championne du Grand Chelem et mère d’Olympia elle-même âgée de 2 ans, a publié sur Instagram: “Cela n’a rien à voir avec la célébrité et la notoriété.

Il y a des légendes tout autour de nous. Pour moi, ma maman est une légende dans ma vie depuis le début. Je veux connaître les personnages légendaires de votre vie et comment vous les célébrez. Nous partagerons plus d’amour légendaire cette semaine sur S by Serena, et je vous mets au défi de crier les légendes sur votre propre réseau social et de taguer @serena. “

Voici un aperçu de la vidéo –