Serena Williams fait don de bénéfices de bijoux aux propriétaires de petites entreprises noires

Alors que le slogan «Black Lives Matter» est toujours en vogue non seulement aux États-Unis mais dans diverses parties du monde, Serena Williams a décidé de faire don de tous les bénéfices de juillet provenant de la vente du nouveau collier de sa société de bijoux aux propriétaires de petites entreprises noires dans une tentative pour atténuer les dommages causés par la pandémie.

L’annonce a été affichée sur la page Instagram de Serena Williams Jewelry. «Notre capsule exclusive Unstoppable est là! Jusqu’au 5 août, nous sommes fiers de faire don de tous les produits nets de notre collection imparable au Fonds d’aide aux petites entreprises du Fonds Opportunité, afin de fournir un soutien directement aux propriétaires de petites entreprises noires ».

⁠ Le collier est gravé du mot « imparable ». La raison? Lisez la suite: «Le design est un cercle poli – un symbole de sérénité et d’unité – avec un diamant rond scintillant. Nous avons beaucoup réfléchi à quel mot unique et significatif nous dynamiserait le plus en ce moment …

nous avons choisi « imparable » parce qu’il est tellement optimiste et fort – et qui n’a pas besoin de ce genre d’inspiration? ⁠ ”⁠⠀ Le collier coûte 100 $ et tous les bénéfices réalisés jusqu’au 5 août seront reversés.

Comment les propriétaires de petites entreprises noires bénéficieront-ils du don de Serena Williams

Le Fonds d’aide aux petites entreprises du Fonds d’intégration a été créé pour aider les propriétaires touchés par la pandémie de COVID-19.

Le fonds vise à aider en particulier les femmes, les personnes de couleur et les immigrants, dont les entreprises se sont asséchées en ces temps difficiles que traverse le monde. Selon le site Web du fonds, le soutien de Serena Williams aidera les propriétaires de petites entreprises de trois manières:

Allègement du paiement du prêt: les entreprises concernées peuvent ignorer un paiement sur leur prêt pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois.

Le paiement sera soit entièrement annulé, soit collé à la fin du prêt, selon la situation de l’entreprise pour rebondir.

Capital abordable: les emprunteurs qui ont besoin de capitaux peuvent accéder au financement, garantissant ainsi que les entreprises évitent de contracter des dettes à intérêt élevé auprès de prêteurs sans scrupules qui pourraient être la proie des petites entreprises à l’heure actuelle. Conseils d’experts: Les propriétaires d’entreprise naviguant dans des eaux inexplorées peuvent recevoir gratuitement une assistance technique spécialisée pour restructurer leur dette, des conseils financiers et fiscaux, des stratégies de marketing, un soutien juridique et un soutien en aversion en matière de ressources humaines et de licenciement.