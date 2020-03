Serena Williams félicite Roger Federer pour la gestion de ses deux paires de jumeaux

Le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 aura également des conséquences importantes pour certains joueurs de tennis. Les premiers noms qui me viennent à l’esprit sont Roger Federer et Serena Williams, tous deux nés en 1981, qui arriveront aux Jeux olympiques vers l’âge de 40 ans.

Le phénomène suisse fête le 8 août, tandis que l’Américain est né le 26 septembre. Roger, médaille d’or à Pékin 2008 et médaille d’argent à Londres 2012, est le principal témoignage de la marque japonaise Uniqlo, qui lui garantit un salaire de 300 millions d’euros réparti sur 10 ans.

Il est donc probable que le joueur suisse fera tout pour participer à ses derniers JO. Quant à Serena, beaucoup dépendra de son désir de rester en forme jusqu’à cette date. À cet égard, la tentative d’accrocher le record de Slam de Margaret Court pourrait l’aider.

Lors de la Hopman Cup 2019, Serena a raconté son voyage autour du monde avec sa fille Olympia. Et en même temps, elle a salué le Grand Chelem à 20 reprises pour la gestion de ses deux paires de jumeaux. «C’est définitivement différent. Elle (Olympia) est familière, elle fait beaucoup de choses, la fierté et le plaisir sont tout dans ma vie, et je ne peux pas imaginer avoir deux paires de jumeaux.

Vous (Roger) êtes vraiment un surhomme. Parce que c’est dur. Cela montre simplement que nous, les joueurs de tennis, avons une carrière et nous nous rendons également compte que la famille est aussi très importante pour nous », a expliqué Serena Williams. Les filles de dix ans de Federer, Myla Rose et Charlene Riva, ses jumeaux Leo et Lenny et sa femme Mirka Federer, parcourent le monde avec lui.