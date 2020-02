Serena Williams: “J’ai encore plusieurs choses à améliorer dans mon tennis”

Joueur de tennis américain Serena Williams Il a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments après avoir battu la Lettonie Jelena Ostapenko en deux sets acharnés: “J’ai joué un bon match mais j’ai évidemment plusieurs choses à améliorer. Dans les séries éliminatoires, je me sentais très bien et j’ai fait moins d’erreurs que ma rivale. Je dois admettre que Jelena a été à un bon niveau, frappant très fort le ballon et obtenant de nombreux tirs gagnants. Je pense qu’elle a également mérité plus dans le jeu “, a déclaré Serena qui s’est montrée très heureux de jouer à nouveau un match nul de la Fed Cup: “Chaque fois que j’essayais de venir ici, je souffrais d’une sorte de blessure et ne pouvais pas aider mon équipe. Cette année, je voulais quitter l’Open d’Australie sans aucun inconvénient avec la seule raison de pouvoir être ici aujourd’hui pour aider mon équipe “, a déclaré l’ancien numéro un mondial.

