Serena Williams jouera la Fed Cup pour les États-Unis en février

Selon le Seattle Times, Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, fera partie de l’équipe américaine à cinq joueurs pour la rencontre de la Fed Cup contre la Lettonie qui aura lieu à l’Everett’s Angel of the Winds Arena les 7 et 8 février.

Ce sera sa première apparition dans l’équipe de la Fed Cup pour les États-Unis depuis février 2018 lorsqu’elle a joué en double avec sa sœur Vénus. Serena a une fiche de 13-0 en simple et une fiche de 3-2 en double à la Fed Cup. Le capitaine des États-Unis

L’équipe de Fed Cup Kathy Rinaldi déclare: “Le fait d’avoir Serena au sein de l’équipe nous rend plus forts et nous inspirera tous. Nous amènerons une équipe passionnante à Everett”. Rinaldi affirme que Madison Keys, 11e classée, 15e classée Sofia Kenin, 19e classée Alison Riske et Sloane Stephens au 25e rang ont tous indiqué qu’ils étaient prêts à jouer à égalité.

Elle a jusqu’au 28 janvier pour annoncer son équipe complète mais dit qu’elle espère le faire avant cela. Le vainqueur de cette égalité se qualifie pour la finale de la Fed Cup à 12 équipes, qui se jouera à Budapest, en Hongrie, du 14 au 19 avril. L’égalité est une affaire de match contre cinq et a deux matchs en simple vendredi et les matchs inversés en simple et en double samedi.

Williams est actuellement en Australie où elle a remporté le titre ASB Classic à Auckland – son premier titre en trois ans et le premier depuis qu’elle est devenue mère. Elle est à Melbourne pour l’Open d’Australie où elle espère remporter son 24e titre du Grand Chelem et égaler le record de tous les temps détenu par Margaret Court.