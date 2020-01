Serena Williams ne dit aucun commentaire sur le Prince Harry et Meghan Markle News

Serena Williams est connue pour avoir une amitié étroite avec Meghan Markle, mais la légende du tennis américain a refusé de faire des commentaires sur le départ de Markle et de son mari, le prince Harry, quand elle a été interrogée à ce sujet lors de l’ASB Classic de cette semaine à Auckland. NZ Herald.

La nouvelle que le prince Harry et sa femme vont quitter alors que les membres de la famille royale ont envoyé des ondes de choc à travers la Grande-Bretagne et le reste du monde. Lorsqu’on a demandé à Serena de commenter les nouvelles, elle a rapidement répondu: “Oh, je n’y touche pas – alors merci.”

Williams est un ami proche de Markle depuis qu’ils se sont rencontrés lors d’une soirée du Super Bowl en 2010. Williams a assisté au mariage de Markle et du prince Harry en mai 2018 tandis que Markle est également venu à l’US Open pour soutenir Williams l’année dernière.

Dans une interview à Access Hollywood, Williams dit: «Elle a volé tout le long avec un nouveau-né pour me voir jouer à New York et a volé tout le long de la nuit, et je n’aurais probablement pas pu faire ça. pour vous montrer quelle personne incroyable elle est, et ce n’est qu’une des nombreuses choses qu’elle fait pour moi.

Je l’appelle, je lui envoie des SMS à tout moment, en pleurant, bouleversée – elle est toujours là. Peu importe ce qu’elle traverse, elle met juste du temps de côté et elle est tellement incroyable. ”