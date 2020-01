En seulement 78 minutes, Serena Williams a obtenu parmi les 32 meilleurs joueurs de cette Open d’Australie. L’Américain était aujourd’hui mesuré en slovène Tamara Zidansek, et bien qu’il lui ait coûté de marquer des différences rapides dans un deuxième set plus contesté, le tableau de bord reflétait la supériorité, encore une fois, du numéro 1 mondial, qui poursuit le 24e titre du Grand Chelem. Avec 6-2 et 6-3, Serena affrontera Qiang Wang au prochain tour.

