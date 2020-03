“ Serena Williams ne veut pas égaler le record de la Cour mais …

Patrick Mouratoglou, l’entraîneur de 23 fois championne du Grand Chelem Serena Williams, dit que l’Américaine de 38 ans ne veut pas seulement égaler, mais veut battre le record absolu de Margaret Court en titres de simple du Grand Chelem.

Court a remporté 24 titres en simple du Grand Chelem – le plus grand nombre de joueurs de tennis en simple – et Serena est actuellement en retard à 23 ans – après avoir perdu les quatre dernières finales qu’elle a atteintes au Grand Chelem. Dans une interview exclusive à TennisHead, Mouratoglou a déclaré: «Les gens me demandent si Serena peut égaler le record du tribunal.

Ma réponse est qu’elle ne joue pas à égalité de records. Elle joue pour les battre. Elle ne joue jamais pour une médaille d’argent. Elle va chercher l’or – à chaque fois. “L’entraîneur français dit que Serena n’a pas pu remporter ses dernières finales de Slam parce qu’elle ne s’est pas présentée dans ces matches.

“Serena est retournée à la compétition au début de l’année dernière parce qu’elle savait qu’elle avait encore en elle de gagner au plus haut niveau. Plus précisément, elle avait pour objectif de battre le record absolu de Margaret Court de 24 titres en simple du Grand Chelem.

C’est pourquoi elle a rejeté la vie plus facile qui serait venue avec la retraite et c’est pourquoi elle a travaillé si dur pour revenir. Pour ceux d’entre nous qui n’ont jamais joué dans une finale du Grand Chelem, il est difficile de comprendre à quoi cela doit ressembler.

La pression doit être immense. Essayez donc d’imaginer ce que cela doit être de participer à une finale du Grand Chelem en sachant que la victoire vous assurera votre place dans l’histoire. Je ne peux pas croire qu’il y ait une plus grande pression dans le sport que cela.

Les gens me demandent si Serena joue suffisamment de tournois loin des tournois du Grand Chelem. Bien sûr, jouer et gagner des matchs ne peut que vous donner confiance, mais je ne pense pas que le manque de confiance ait été le problème pour elle.

Vous ne gagnez pas les quarts de finale et les demi-finales comme elle l’a fait sans avoir confiance en vous. De même, il n’y a eu aucun problème avec son niveau de tennis avant ces finales. En tant qu’entraîneure, j’ai beaucoup réfléchi à ce qui s’est passé lors de ces finales, car la façon dont elle y a joué contrastait totalement avec la façon dont elle avait joué plus tôt dans chacun de ces tournois.

En quart de finale et en demi-finale, elle avait détruit la plupart de ses adversaires. Dans trois des finales, cependant, elle ne s’est tout simplement jamais présentée. “Mouratoglou ajoute qu’il envisage de voir ce qu’ils feraient différemment en tant qu’équipe pour les prochains tournois du Chelem.

“Allons-nous faire quelque chose de différent l’année prochaine? Nous devrons considérer cela, parce que nous n’avons pas eu les résultats que nous voulions cette année. Je vais devoir penser ce que je dois faire différemment – pas tant en termes de préparation, parce que Je pense que le niveau de son tennis a été excellent, mais en termes d’approche mentale.

Il est toujours douteux de changer quelque chose lorsque vous êtes avec quelqu’un depuis si longtemps et que vous avez eu tant de bons résultats ensemble par le passé. Cela n’avait peut-être pas fonctionné lors des quatre dernières finales, mais auparavant, cela avait fonctionné dans 10 des 12 finales du Grand Chelem que Serena avait atteintes depuis que j’ai commencé à travailler avec elle il y a sept ans.

Ce que nous devons considérer, c’est que Serena fait face à un nouveau défi en ce moment, le dernier de sa carrière, et que nous devons probablement nous adapter et y trouver une solution. ”