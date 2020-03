Serena Williams n’est pas à 100% en forme, déclare l’entraîneur Patrick Mouratoglou

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, est à la recherche de sa 24e couronne au cours des deux dernières années. Elle a atteint la finale du Grand Chelem à quatre reprises (depuis qu’elle est devenue mère), mais tout ce qui lui manque en deux sets.

Son entraîneur Patrick Mouratoglou a dissipé les rumeurs concernant les spéculations sur la prochaine victoire de Serena au Chelem. Il a mentionné à l’heure actuelle que sa condition physique était un problème. Elle n’a pas encore atteint le niveau de forme physique idéal pour remporter un Chelem.

“Elle se rapproche de plus en plus de la forme physique à 100%, mais je ne pense pas qu’elle soit encore là. Il est important de sentir que votre condition physique est à un niveau suffisamment élevé pour vous permettre de récupérer beaucoup de balles si vous rencontrez des problèmes lors des rallyes », a déclaré Mouratoglou.

«Serena Williams a disputé sept tournois du Grand Chelem et atteint la finale de quatre d’entre eux, perdant à chaque occasion. Dans aucun d’entre eux, nous n’avons vu la Serena qui avait remporté 23 titres en simple du Grand Chelem avant de prendre une pause de 14 mois pour avoir son premier enfant », a-t-il ajouté.

Serena Williams et Patrick Mouratoglou

“Je ne pense pas que le manque de confiance ait été le problème” – Mouratoglou sur Serena Williams

Williams n’a pas encore réalisé deux sets en finale du Grand Chelem depuis qu’elle est devenue mère. Au cours de ces finales majeures, elle a commis une rafale d’erreurs non forcées à des moments cruciaux, et ils ont été plus nombreux que les vainqueurs qu’elle a touchés. À un moment donné, elle a perdu le contrôle de ses premiers services.

La durée moyenne des rallyes dans les quatre grands matches de la finale a été inférieure à 4. Ce qui signifie clairement qu’elle ne pouvait pas faire beaucoup d’efforts lors de longs rallyes. Son corps n’est pas aussi agile qu’il devrait l’être et son jeu de jambes est également inférieur.

Plus important encore, Williams a besoin d’une pratique de match et elle doit participer régulièrement aux événements de la WTA qui se déroulent entre les slams.

«Les gens me demandent si Serena joue suffisamment de tournois loin des tournois du Grand Chelem. Bien sûr, jouer et gagner des matchs ne peut que vous donner confiance. Mais je ne pense pas que le manque de confiance lui ait posé problème », a poursuivi Patrick.

«Vous ne gagnez pas les quarts de finale et les demi-finales comme elle l’a fait sans avoir confiance en vous. De même, il n’y a eu aucun problème avec son niveau de tennis avant ces finales. »

Serena Williams

La N ° 9 mondiale Serena Williams a débuté sa saison avec un titre à Auckland puis s’est retirée de la troisième manche de l’Open d’Australie. En février, elle vient de jouer un match nul de la Fed Cup aux États-Unis contre la Lettonie. En mars, elle devrait jouer des tournois à Indian Wells et à Miami. Le BNP Paribas Open à Indian Wells, en Californie, débutera le 12 mars 2020.