Serena Williams nommée parmi les 100 femmes de l’année du magazine TIME

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, a été nommée sur la liste du magazine TIME des 100 femmes les plus influentes du siècle dernier – les “100 femmes de l’année”. Le magazine a publié la liste des “100 femmes de l’année” pour honorer l’histoire des femmes. Mois, qui est célébré chaque année en mars, et qui coïncide avec le 100e anniversaire du suffrage féminin aux États-Unis.

Le magazine a sélectionné une femme singulière, une entité ou un groupe de femmes pour chaque année depuis 1920. Le magazine a expliqué les raisons du choix des 100 femmes de l’année – “Pendant 72 ans, TIME a nommé un homme de l’année.

À quelques exceptions près, c’était presque toujours un homme, généralement un président ou un premier ministre ou peut-être un titan de l’industrie. Tout au long de l’histoire, ce sont les types d’hommes qui ont exercé une influence sur le monde. En 1999, l’homme de l’année a cédé la place de personne de l’année.

Bien que le nom ait changé à juste titre, trop souvent, le choix était le même. Avec ce projet des 100 femmes de l’année, nous mettons en lumière des femmes influentes qui ont souvent été éclipsées. “Williams, actuellement âgée de 38 ans et toujours classée dans le Top 10 au classement mondial, a été incluse pour une saison 2003 record, en dont elle a terminé le Grand Chelem de carrière en remportant d’abord l’Open d’Australie et en devenant la cinquième femme à détenir les quatre titres du Slam en même temps.

Sean Gregory a écrit à propos de Serena pour le magazine, en disant: “Williams n’avait que 21 ans. Si elle avait atteint son apogée à ce moment-là, elle aurait mérité des distinctions comme une grande de tous les temps. l’ère Open – plus tard, elle a plus d’influence que jamais.

Son influence s’étend bien au-delà de la ligne de base. Les critiques ont appelé ses noms racistes et ont essayé de lui faire honte pour sa silhouette musclée. Mais Williams a embrassé son corps et sa noirceur, avec la même force que l’un de ses revers à deux mains: même ses explosions occasionnelles chez les arbitres déclenchent des débats nationaux sur le décorum et les doubles standards.

Elle a lutté contre des blessures et des maladies mortelles, y compris un accouchement compliqué de sa fille Olympia en 2017. Des mois plus tard, cependant, Williams est retournée à la tournée des femmes, à 36 ans, en tant que maman qui travaille la plus célèbre au monde.

Depuis, elle a atteint la finale de quatre événements majeurs, montrant que les femmes peuvent embrasser la maternité et un travail aussi long et épuisant que le tennis professionnel. Au cours de ses décennies de grandeur, Williams a inspiré une nouvelle génération de talents du tennis, des jeunes femmes de couleur qui, comme elle, ont osé se lancer dans ce qui a longtemps été un sport de lys blanc.

Les étoiles montantes Naomi Osaka, 22 ans, et Coco Gauff, 15 ans, idolâtrent Williams. Gauff a grandi en Floride avec son affiche sur son mur. Williams n’a pas seulement propulsé le tennis féminin vers de nouveaux sommets. Elle a assuré son héritage dans les générations qui la suivront. “

